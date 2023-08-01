9 комментариев

Лионель Месси назвал имя футболиста, который знает его до совершенства.

«Жорди Альба знает меня до совершенства. Он понимает, когда я отдам ему передачу. Ему для этого не нужно даже видеть меня. У нас с ним особая связь», - признался Месси.

Посмотрим, как эта связка сработает за пределами «Барсы».

В общей сложности Жорди отдал 23 голевых передачи на Месси. По этому показателю его опережают только пять игроков.