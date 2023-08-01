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🤝 «У нас с ним особая связь». Месси назвал футболиста, который знает его в совершенстве

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Лионель Месси назвал имя футболиста, который знает его до совершенства.

«Жорди Альба знает меня до совершенства. Он понимает, когда я отдам ему передачу. Ему для этого не нужно даже видеть меня. У нас с ним особая связь», - признался Месси.

Посмотрим, как эта связка сработает за пределами «Барсы».

В общей сложности Жорди отдал 23 голевых передачи на Месси. По этому показателю его опережают только пять игроков.

9 комментариев

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Игорь Климов
Связка на футбольном поле между Месси и Альбой просто космическая!
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Bekhruz B.B
Ответ Игорь Климов
Связка на футбольном поле между Месси и Альбой просто космическая!
Да, но думаю с Дани Алвешом было иной уровень, намного выше
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VERBLYUD
Великая связка! Надеюсь, проведут вместе еще много крутых матчей за Интер!
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Это невероятное сочетания мастерства, понимания футбола и даже немножко телепатии.
Сколько голов они сочинили просто на двоих!
А ведь были и более сложные комбинации с задействованием большего количества игроков
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бенедикт
Ответ Александр Опёнышев
Ну какой апгрейд, им далеко за 30 обоим Просто продолжение
Так они ж не в топ- чемпионате играют. Полностью игр не видал, но судя по обзорам, уровень соперников нынешнего коллектива таков, что парни могут ещё изрядно порезвиться, создавая красоту.
+1
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Радость Ди Мария
Посмотрим как в США апгрейд связки произойдёт. Ничего не гарантировано.
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Андрей и Зенит
Почему не Бускетс? Он ведь по позиции ближе
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Александр Опёнышев
Ответ Радость Ди Мария
Посмотрим как в США апгрейд связки произойдёт. Ничего не гарантировано.
Ну какой апгрейд, им далеко за 30 обоим
Просто продолжение
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Радость Ди Мария
Ответ Александр Опёнышев
Ну какой апгрейд, им далеко за 30 обоим Просто продолжение
Другой чемп, другое полушарие, другой материк и климат. И да - они постарели в футбольном смысле. Как прежде не будет. Это новая река.
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