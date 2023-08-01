9 комментариев

🤝 «У нас с ним особая связь». Месси назвал футболиста, который знает его в совершенстве
Лионель Месси назвал имя футболиста, который знает его до совершенства.
«Жорди Альба знает меня до совершенства. Он понимает, когда я отдам ему передачу. Ему для этого не нужно даже видеть меня. У нас с ним особая связь», - признался Месси.
Посмотрим, как эта связка сработает за пределами «Барсы».
В общей сложности Жорди отдал 23 голевых передачи на Месси. По этому показателю его опережают только пять игроков.
Сколько голов они сочинили просто на двоих!
А ведь были и более сложные комбинации с задействованием большего количества игроков
Просто продолжение