«ПСЖ» сосредоточился на Усмане Дембеле, французский клуб намерен активировать его клаусулу об освобождении в размере 50 млн евро», – сообщил Фабрицио Романо.

«Но, опять же, пока ничего не решено. Все зависит от Дембеле», – добавил инсайдер.

Это подтвердило сообщения из Франции, в которых утверждалось, что «ПСЖ» продвигается к подписанию Дембеле.

По информации Relevo, «Барселона» заявила, что «ПСЖ» пока не связывался с ней по Дембеле. Это вполне логично, так как «Париж» хочет достичь полного соглашения с игроком до того, как будет задействована клаусула. В этом случае «Барселона» уже не сможет помешать его уходу.

Прошлым летом Дембеле едва не ушел из «Барсы» бесплатно после затянувшихся переговоров по контракту, но в итоге подписал новое соглашение, по которому он останется в клубе до 2024 года.

Однако каталонцы не считают продление контракта Дембеле приоритетом, поскольку по-прежнему сосредоточенф на регистрации новых игроков в Ла Лиге в условиях ограничений финансового фэйр-плей. В клубе все сходятся во мнении, что нападающий хочет остаться, но может произойти все что угодно.