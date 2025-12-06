🎥 Игроки «Баварии» поддержали Мюллера перед финалом Кубка МЛС. Будут смотреть матч Томаса всей командой

В финале Кубка МЛС сразятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс», обе команды впервые забрались так высоко. Пресса окрестила матч битвой Томаса Мюллер и Лионеля Месси, которые часто встречались еще в Европе .

Немец перебрался в МЛС этим летом, в первом же сезоне в новом клубе он стал победителем западной конференции. В системе «Баварии» Томас провел 25 лет, родной клуб легенду не забыл.

Перед финалом МЛС игроки Рекордмайстера записали обращение к Мюллеру, пожелав раумдойтеру удачи в грядущем матче. Лучше всех сказал Леон Горетцка: «Просто сделай то, что ты обычно делаешь по жизни: завоюй трофей».

Альфонсо Дэвис отдельно пожелал удачи и «Уайткэпс», за который Фонзи выступал до переезда в Мюнхен. Баварцы будут смотреть финал МЛС дома у Дайо Упамекано, но сперва команде предстоит провести свою игру – дерби со Штутгартом в Бундеслиге.

Томас послание оценил: «Спасибо, парни, люблю вас всех».

Финал Кубка МЛС пройдет на домашней арене «Интер Майами» 6 декабря в 22:30 по московскому времени.

Пожелаем удачи Томасу и команде?