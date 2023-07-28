Бекхэм проживает свою лучшую жизнь! После успешной карьеры игрока Дэвид отправился в Майами, где строит команду мечты.

В местный «Интер» перебрался Лео Месси со своими друзьями – Бускетсом и Альбой. Пока Жорди добирается до Флориды, новые звезды «Интер Майами» празднуют первые успехи в звездной компании.

Бекхэм в соцсетях поделился фотографиями с приятного вечера, подписав: «Идеальный ужин. Семья».

Компания устроилась в ресторане Gekkō, совладельцем заведения является популярный латиноамериканский исполнитель Bad Bunny.

Компанию спортсменам составили их спутницы – Виктория Бекхэм, Антонелла Рокуццо и Елена Галера. На ужине также присутствовали совладелец «Интер Майами» и его жена.

Максимально звездный состав!