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«Семья»: Дэвид Бекхэм поделился в соцсетях фотографиями совместного ужина с Месси и Бускетсом

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Бекхэм проживает свою лучшую жизнь! После успешной карьеры игрока Дэвид отправился в Майами, где строит команду мечты.

В местный «Интер» перебрался Лео Месси со своими друзьями – Бускетсом и Альбой. Пока Жорди добирается до Флориды, новые звезды «Интер Майами» празднуют первые успехи в звездной компании.

Бекхэм в соцсетях поделился фотографиями с приятного вечера, подписав: «Идеальный ужин. Семья».

Компания устроилась в ресторане Gekkō, совладельцем заведения является популярный латиноамериканский исполнитель Bad Bunny.

Компанию спортсменам составили их спутницы – Виктория Бекхэм, Антонелла Рокуццо и Елена Галера. На ужине также присутствовали совладелец «Интер Майами» и его жена.

Максимально звездный состав!

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