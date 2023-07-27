Неосторожно подобрал слова.

Пользователь Твиттера под ником Breast is life не скоро забудет сегодняшнее утро. Он, как болельщик «Барселоны», восхитился эпизодом из игры его любимого клуба против «Арсенала», в котором Алекс Бальде и Ансу Фати быстро перекидывают мяч в атаке. Ничего острого создать не получилось, но выглядело все действительно симпатично.

Вполне вероятно, что все бы прошли мимо этого видео, если бы не комментарий, которым его сопроводил болельщик:

«Просто посмотрите, как Ансу Фати и Бальде уделывают игроков «Арсенала» 😂😂😂»

На тот момент счет на табло был 2:2, а игра закончилась довольно уверенной победой «Арсенала» 5:3. Так как видео разошлось по платформе, болельщики «канониров» не упустили возможность потроллить автора:

💭Парень, подожди, а победил кто?

💭Ага, только сразу после этой «атаки» «Барселона» получила гол в свои ворота от Троссара.

💭Прекрасно отыграли, только забыли про линию ворот.

💭А как бы ты прокомментировал этот брейк-данс от Маркоса Алонсо?

💭Мама миа, а ты видел, что делал с игроками «Барселоны» Троссар?