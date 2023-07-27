📹Болельщик «Барселоны» неосторожно восхитился действиями Фати и Бальде. Ему прилетело от фанов «Арсенала»
Неосторожно подобрал слова.
Пользователь Твиттера под ником Breast is life не скоро забудет сегодняшнее утро. Он, как болельщик «Барселоны», восхитился эпизодом из игры его любимого клуба против «Арсенала», в котором Алекс Бальде и Ансу Фати быстро перекидывают мяч в атаке. Ничего острого создать не получилось, но выглядело все действительно симпатично.
Вполне вероятно, что все бы прошли мимо этого видео, если бы не комментарий, которым его сопроводил болельщик:
«Просто посмотрите, как Ансу Фати и Бальде уделывают игроков «Арсенала» 😂😂😂»
На тот момент счет на табло был 2:2, а игра закончилась довольно уверенной победой «Арсенала» 5:3. Так как видео разошлось по платформе, болельщики «канониров» не упустили возможность потроллить автора:
💭Парень, подожди, а победил кто?
💭Ага, только сразу после этой «атаки» «Барселона» получила гол в свои ворота от Троссара.
💭Прекрасно отыграли, только забыли про линию ворот.
💭А как бы ты прокомментировал этот брейк-данс от Маркоса Алонсо?
💭Мама миа, а ты видел, что делал с игроками «Барселоны» Троссар?
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