Карьеру не планирует возобновлять ради «славной охоты»?

Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие игроки «Барселоны» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Именно их и приехал посетить Серхио Агуэро, не успевший сыграть с Лео за «Барсу» несколькими годами ранее.

На прошлой неделе стало известно, что клуб МЛС подписал еще одного экс-игрока «Барсы» - 34-летнего защитника Жорди Альбу. Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года.

Вскоре в Майами может оказаться и Луис Суарес - проблема только в 70-миллионных отступных для «Гремио». Такова сумма компенсации за расторжение с клубом из Порту-Алегри контракта, рассчитанного до 31 декабря 2024 года.

Может на такой волне и Агуэро подумает о возобновлении карьеры в МЛС? Судя по фото, он в прекрасной форме.