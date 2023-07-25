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Фото дня📷 Агуэро вместе с сыном приехал навестить Месси и Бускетса в Майами

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Футбол Футбол

Карьеру не планирует возобновлять ради «славной охоты»?

Ранее в «Интер Майами» перешли бывшие игроки «Барселоны» Лионель Месси и Серджи Бускетс. Именно их и приехал посетить Серхио Агуэро, не успевший сыграть с Лео за «Барсу» несколькими годами ранее.

На прошлой неделе стало известно, что клуб МЛС подписал еще одного экс-игрока «Барсы» - 34-летнего защитника Жорди Альбу. Жорди выступал за «Барселону» с 2012 года.

Вскоре в Майами может оказаться и Луис Суарес - проблема только в 70-миллионных отступных для «Гремио». Такова сумма компенсации за расторжение с клубом из Порту-Алегри контракта, рассчитанного до 31 декабря 2024 года.

Может на такой волне и Агуэро подумает о возобновлении карьеры в МЛС? Судя по фото, он в прекрасной форме.

4 комментария

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Семен Войнов
Ответ Hella black
Сын Куна копия отца,коренастый и плотный пацан получился 😎
Скорее всего он похож на своего легендарного деда .
Копия Марадона в юности .
+3
0
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Danik_z
Ответ Hella black
Сын Куна копия отца,коренастый и плотный пацан получился 😎
Сын Куна, внук Диего Армандо так то
+2
0
+2
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Hella black
Сын Куна копия отца,коренастый и плотный пацан получился 😎
+2
-1
+1
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Игорь Климов
Отличное фото, респект им всем за поддержку!
0
0
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