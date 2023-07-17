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🎾🏆 «Барса» или «Реал»: узнали, за кого на самом деле болеет новый король тенниса. Карлос Алькарас обожает футбол

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Вчера Карлос Алькарас написал новую страницу истории современного тенниса, разобравшись в финале «Уимблдона» с Новаком Джоковичем. Кроме тенниса испанец любит футбол, и мы узнали, за какой клуб он болеет.

Carlos Alcaraz im Interview – Sieg im Wimbledon-Final gegen Djokovic

Предпочтения Карлоса были прозрачны сразу: он с детства болеет за мадридский «Реал». Когда 2 года назад Алькарас блестнул на US Open и вышел в 1/16, королевский клуб поздравил его у себя в соцсетях:

«Посылаем тебе много сил и поддержки в твоем сегодняшнем матче. Мы все очень гордимся тобой, как большим болельщиком «Реала», который уже вошел в историю тенниса, став самым молодым игроком, достигшим этой стадии с 1989 года».

В мае-2022-го Алькарас приехал на празднование чемпионства «Мадрида» вместе с Рафой Надалем.

Rafa Nadal and Carlos Alcaraz enjoy the celebrations for Real Madrid's 35th LaLiga title | Real Madrid CF
Alcaraz celebrates Real Madrid's 35th La Liga title win with 'hero' Nadal

А в октябре 2022-го Карлос зашел в раздевалку «Реала», чтобы поздравить команду с победой.

Carlos Alcaraz enjoyed the Real Madrid win against Elche | Real Madrid CF
Carlos Alcaraz estuvo con los jugadores de Real Madrid | El Gráfico

Неделею назад один из болельщиков попросил его расписаться на футболке «Мадрида».

WATCH: Fan surprises Carlos Alcaraz with Real Madrid jersey at Wimbledon 2023

А вчера «Реал» поздравил его с исторической победой. Такой чести были удостоены немногие спортсмены – Карлос попал в элитный клуб к Фернандо Алонсо и Рафе Надалю.

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
растет достойная смена Рафе!!!
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