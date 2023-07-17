Вчера Карлос Алькарас написал новую страницу истории современного тенниса, разобравшись в финале «Уимблдона» с Новаком Джоковичем. Кроме тенниса испанец любит футбол, и мы узнали, за какой клуб он болеет.

Предпочтения Карлоса были прозрачны сразу: он с детства болеет за мадридский «Реал». Когда 2 года назад Алькарас блестнул на US Open и вышел в 1/16, королевский клуб поздравил его у себя в соцсетях:

«Посылаем тебе много сил и поддержки в твоем сегодняшнем матче. Мы все очень гордимся тобой, как большим болельщиком «Реала», который уже вошел в историю тенниса, став самым молодым игроком, достигшим этой стадии с 1989 года».

В мае-2022-го Алькарас приехал на празднование чемпионства «Мадрида» вместе с Рафой Надалем.

А в октябре 2022-го Карлос зашел в раздевалку «Реала», чтобы поздравить команду с победой.

Неделею назад один из болельщиков попросил его расписаться на футболке «Мадрида».

А вчера «Реал» поздравил его с исторической победой. Такой чести были удостоены немногие спортсмены – Карлос попал в элитный клуб к Фернандо Алонсо и Рафе Надалю.