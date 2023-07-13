В полном порядке.

Экс-игрок «Баварии», «Интера», «Ливерпуля» и «Лиона» Джердан Шакири второй сезон проводит в МЛС. Его трансфер обошелся «Чикаго Файр» в 7,5 млн долларов, а сам он стал «назначенным игроком».

Швейцарский хавбек − самый высокооплачиваемый футболист МЛС. По данным СМИ, его зарплата составляет более 8 млн долларов за сезон. Неудивительно, что полузащитник чувствует себя довольно раскрепощенно в лиге, в которой намного меньше давления, чем в Европе.

Сегодня ночью Шакири забил красивый гол в ворота «Монреаля» (3:0). Он выполнял штрафной, но расстояние до ворот было достаточно большим, потому футболист решил разыграть мяч. Джердан получил его обратно неподалеку от линии штрафной и сильным ударом положил в дальнюю «девятку».

«Чикаго Файр» с 29 очками пока идет на 9 месте в своей конференции. Это не позволяет выйти в плей-офф напрямую, но гарантирует раунд уайлд-кард. На счету Джердана Шакири 17 матчей, 3 гола и 3 голевые передачи.