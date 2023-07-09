Не так давно в сети появились архивные фотографии Джорджины Родригес из начала 10-х годов. По ним легко заметить трансформацию ее фигуры.

До быстрых автомобилей, яхт, дорогих украшений и больших особняков Джорджина работала продавцом в мадридском магазине Gucci – именно там она познакомилась с Криштиану Роналду.

«Моя жизнь изменилась в тот день, когда я встретила Криштиану Роналду», – рассказывала Джорджина в своем документальном сериале Netflix.