Гаспачо
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В сети появились архивные фото Джорджины из начала 2010-х. Сейчас она выглядит как другой человек

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Не так давно в сети появились архивные фотографии Джорджины Родригес из начала 10-х годов. По ним легко заметить трансформацию ее фигуры.

До быстрых автомобилей, яхт, дорогих украшений и больших особняков Джорджина работала продавцом в мадридском магазине Gucci – именно там она познакомилась с Криштиану Роналду.

«Моя жизнь изменилась в тот день, когда я встретила Криштиану Роналду», – рассказывала Джорджина в своем документальном сериале Netflix.

1 комментарий

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rdyabin@icloud.com
Была красивее
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