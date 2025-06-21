После окончания аренды в «Астон Вилле» Маркус Рэшфорд ищет новый клуб, ведь «Манчестер Юнайтед», если верить сообщениям в прессе, не хочет оставлять игрока себе. Англичанином внезапно серьезно заинтересовалась «Барселона». Интерес, похоже, взаимный.

Маркус укатил тренироваться в испанский город Марбелья.

В Испании Маркус успел дать интервью, в котором нахваливал страну и местный климат:

«Испания – прекрасная страна, еще и находится не так далеко от дома. Если я буду тренироваться здесь долго, моя семья сможет приехать ко мне на пару дней – всего три часа полета, это здорово. Здесь хорошо, и погода тоже хорошая».

У Рэшфорда спросили, хотел бы он однажды играть бок о бок с Ламином Ямалем. Англичанин ответил быстро: «Да, конечно. Каждый в мире хочет играть вместе с лучшими. Надеюсь… посмотрим».

В дискуссии о «Золотом мяче» Маркус тоже упомянул звездочку «Барсы»:

«То, что делает Ламин в его возрасте, ненормально. Это даже трудно выразить словами, в 16-17 лет быть на его уровне просто нереально. И ведь с возрастом он наверняка станет еще лучше, продолжит совершенствоваться.

Кому отдать «Золотой мяч»? Зависит от того, как смотреть на критерии. Если брать только футбольные способности, то Ламин должен победить. Но если учитывать и Лигу чемпионов, то награду заслужил Дембеле. Зависит от взгляда на критерии. Если победит любой из них, я не буду разочарован».

По данным каталонского журналиста Мигеля Лопеса, «Барселона» планирует заняться подписанием Рэшфорда после того, как разберется с переходом Нико Уильямса и трансферами на выход. Маркус готов подождать.

Как вам идея Рэшфорда в столице Каталонии?

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