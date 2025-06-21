🤑 Самые подорожавшие и самые подешевевшие клубы мира. Смотрим на изменения стоимости составов за год

Transfermarkt последний раз в минувшей кампании обновил трансферные стоимости футболистов разных лиг, портал подвел итоги сезона-2024/25 с точки зрения изменения суммарной трансферной стоимости составов за год.

Лучший рост с сентября 2024-го показала «Барселона», стоимость всех игроков «блауграны» выросла на 190 млн и теперь составляет 1,07 млрд евро. Большую роль в этом скачке предсказуемо сыграл Ламин Ямаль, который за год подорожал на 90 млн евро, сегодня 17-летний игрок оценивается в 200 млн евро – он единолично самый дорогой футболист мира.

На второй строчке расположился «ПСЖ», победители Лиги чемпионов подорожали на 176 млн евро. Замыкает тройку лучших «Спортинг», чей состав вырос в цене на 118 млн евро.

Самые подорожавшие клубы с сентября 2024-го

А больше всех в цене упал состав «Манчестер Юнайтед», почти за год манкунианцы подешевели на 214 млн евро. «Милан», занявший второе место, потерял в суммарной стоимости состава 163 млн евро, на третьей строчке «Наполи», подешевевший на 156 млн.

На девятом месте расположился «Аль-Хилаль», чей состав упал в цене на 61 млн евро. В рейтинге это единственный клуб, не представляющий Европу.

Самые подешевевшие клубы с сентября 2024-го

Справедливо?

Сборная самых дорогих игроков планеты. Кто за год подорожал больше остальных?