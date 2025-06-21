🤯 Джеррард предпочитает Бензема Суаресу . Это что еще такое!?

Легенду «Энфилда» Стивена Джеррарда попросили назвать лучшего форварда мира. Задача оказалось довольно хитрой, ведь среди претендентов были Фернандо Торрес и Луис Суарес – бывшие товарищи англичанина по «Ливерпулю».

Последний, к слову, был максимально близок к успеху. Но один игрок оказался ему не по зубам.

Почему Бензема? Даже среди нейтральных фанатов нет однозначного мнения в сравнении этих игроков. А Джеррард был ближе всего к титулу АПЛ именно в самый яркий год Суареса.

Может… обида? Конфликт?