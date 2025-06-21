📸 «Боруссия» сыграла на КЧМ в 30-градусную жару. «Шмели» придумали, как спасти от палящего солнца запасных 🤯

Дортмундская «Боруссия» выстрадала победу 4:3 над южноафриканским «Мамелоди Сандаунс». К 59-й минуте «шмели» вели со счетом 4:1, но во второй половине встречи растеряли столь солидное преимущество.

Было заметно, что футболистам, привыкшим к европейскому климату, тяжело дается игра под палящим солнцем. Матч прошел в Цинциннати, где температура поднялась до 30-ти градусов.

Еще до начала игры Нико Ковач сетовал:

«Мы видим, что пока на этом турнире у южноамериканских клубов есть большее преимущество из-за погодных условий, жары. Даже для зрителей на стадионе невероятно жарко, только представьте, как это тяжело для игроков. В тени 32 градуса, под палящим солнцем, внутри стадиона – это добавляет еще три, четыре или даже пять градусов.

Это очень сложно, особенно для европейцев. Это не оправдания, это просто объяснение... Это правда тяжело для европейцев. Для южноамериканских игроков это проще, потому что они привыкли к таким температурам».

«Шмели» придумали, как уберечь своих игроков – хотя бы тех, кто не находится на поле. Запасные «Боруссии» смотрели матч с «Мамелоди Сандаунс» в раздевалке.

Официальный аккаунт дортмундцев поделился фотографией, подписав: «Никогда такого не видели, но в такую жару это абсолютно логично».

Что думаете о футболе в такую погоду?

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