🎥 «Мы же ровесники». Венсан Компани восхищается Месси – не понимает, как Лео сохраняет форму

«Бавария» досрочно оформила выход в плей-офф чемпионата мира среди клубов. В первом туре группового этапа мюнхенцы со счетом 10:0 разнесли «Окленд Сити», а затем разобрались с аргентинским «Бока Хуниорс» – 2:1.

На пресс-конференции аргентинские журналисты, конечно, спросили Венсана Компани про «Интер Майами» и Лионеля Месси. Тренер «Баварии» признался, что восхищается формой Лео:

«У «Интер Майами» есть несколько отличных игроков, но один совершенно особенный [Месси]. Мне кажется, мы с ним ровесники. Я правда не понимаю, как ему удается продолжать так играть.

Все мы продолжаем смотреть его матчи, думаю, мы должны дорожить каждым моментом, когда Месси выходит на поле. Но и МЛС сам по себе ярко показывает себя на международном уровне, что, конечно, хорошо для футбола».

Венсан старше Лионеля всего на год. До того, как бельгиец переквалифицировался в тренера, Компани и Месси встречались на поле пять раз – во всех играх победа осталась за аргентинцем.

Самые молодые и самые возрастные игроки клубного ЧМ. Разница между главными ветераном и юнцом – 27 лет

Игрок «Баварии» писал Нико Уильямсу о переезде в Германию. Мюнхенцы хотят заполучить испанца

🎥 «Я им восхищаюсь». Королевские слова Месси о соперничестве с Роналду