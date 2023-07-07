Он улетел так быстро...

Сегодня в Мадриде отгремела презентация нового бриллианта «Реала» Арды Гюлера. «Лос Бланкос» резко ворвались в гонку за 18-летнего полузащитника и за пару дней обошли всех своих соперников.

В предложении мадридцев игрока в том числе подкупила возможность переехать в Испанию уже этим летом, так как Арда уверен, что он готов к новому этапу своей карьеры. Но в «Фенербахче» уже скучают по своей звезде, хоть он и покинул Турцию всего лишь вчера.

«Желтые канарейки» выложили на свой YouTube-канал видео, как игроки смотрят презентацию Гюлера на базе клуба:

На лицах большинства футболистов была улыбка и гордость за своего юного товарища, но Йигит Демир, растрогавшись, не смог сдержать слез. Остальные игроки сразу же поспешили его успокоить.

18-летний защитник играл вместе с Гюлером с 2019 года, они вместе поднялись из команды U16 до первого состава, но Демир взлетел не так стремительно, как его друг.

Теперь им предстоит строить свои карьеры на разных краях Европы.