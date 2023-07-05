Приехал туда, где начинал европейскую карьеру.

Этим летом Анхель Ди Мария стал свободным агентом. Его последним клубом был «Ювентус», в котором он провел довольно противоречивый год. С одной стороны, игрок демонстрировал свой высокий класс, с другой, делать это получалось вспышками, а не стабильно. Клуб решил не предлагать новый контракт.

За подпись аргентинца выстроилась очередь, а сам он сделал выбор в пользу возвращения в Португалию. Именно в «Бенфике» он оказался после того, как его родной клуб «Росарио Сентраль» выручил за вингера 8 млн евро.

В Португалии Ди Мария сделал себе имя, провел за «орлов» 121 матч во всех соревнованиях, забив 15 голов и отдав 28 голевых передач. В июле 2010 года за молодого аргентинца «Мадрид» заплатил 33 млн евро, спустя четыре года «Юнайтед» выложил уже 75 млн, а «ПСЖ» − 63 млн. Анхель практически закольцовывает карьеру.

Вчера на «Эштадиу да Луш» болельщики «Бенфики» организовали Ди Марии очень теплый прием. Они определенно помнят те годы, которые он отдал клубу. Презентацию игрока транслировало сразу несколько центральных каналов Португалии.

Аргентинский король Португалии вернулся.