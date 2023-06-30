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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес наслаждаются отпуском в Италии🌊

Джорджина Родригес
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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Джорджина Родригес поделилась в социальных сетях снимками с Криштиану Роналду и детьми Евой, Аланой Мартиной, Матео, Беллой Эмсеральдой и Криштиану-младшим из отпуска в Италии. Семья наслаждается отдыхом после изнурительного сезона Роналду.

Звездный португалец присоединился к своей национальной команде после завершения сезона  с «Аль-Насром». Роналду забил в ворота Исландии в своей юбилейной 200-й игре за сборную.

19 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ Kanonir152
Страшная!
Покажи свою богиню?
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Игорь Климов
Ответ trav
У Джорджины идеальные сиськи без шуток. Вот прям как надо - 4 размер где-то
Все-таки очень надеюсь, что ты пошутил.
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Agent Smith
Ответ Игорь Климов
Все-таки очень надеюсь, что ты пошутил.
Девяностотрехтысячный плюсик тебе⚽️
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CopaAmerica
Ответ Kanonir152
Страшная!
очень)) и толстая
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WatrikVLZ
Ответ Kanonir152
С моей богиней все в порядке. Реально повезло с женой. А тут в тексте Италия, а на фотках просто деревня какая-то. Я не про фон.
Уверен если бы ты показал свою, умерли бы со смеху)))
+1
0
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Жан-Жак Руссо
Служебная командировка в Италию согласно трудовому договору)
+3
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kisliy33
эта тетя постепенно из сиделки и няньки его детей превратилась в типа светскую львицу хотя и выглядит это все кринжово конечно...
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Miguelito2015
Попытки Эль Бичо доказать, что он натурал не прекращаются.
0
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MO2008
Ответ Loko
А нам, кроме Сейшел и Дубаи и отдохнуть негде.
😂
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Поцелуй Оздоева
Ответ Kanonir152
С моей богиней все в порядке. Реально повезло с женой. А тут в тексте Италия, а на фотках просто деревня какая-то. Я не про фон.
Ну так пруфани?)
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Kanonir152
Ответ Поцелуй Оздоева
Ну так пруфани?)
Зайди в вк да посмотри. Я не думаю, что в Коврове найдется много 29-летних Андреев Игнатьевых.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Kanonir152
Зайди в вк да посмотри. Я не думаю, что в Коврове найдется много 29-летних Андреев Игнатьевых.
Мда, Андрюха, посмешил ты людей)
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