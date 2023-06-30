19 комментариев

Джорджина Родригес поделилась в социальных сетях снимками с Криштиану Роналду и детьми Евой, Аланой Мартиной, Матео, Беллой Эмсеральдой и Криштиану-младшим из отпуска в Италии. Семья наслаждается отдыхом после изнурительного сезона Роналду.

Звездный португалец присоединился к своей национальной команде после завершения сезона с «Аль-Насром». Роналду забил в ворота Исландии в своей юбилейной 200-й игре за сборную.