Зидан дал интервью изданию L'Equipe. В беседе с журналистами Зинедин признался, что не отказался бы поработать с Мбаппе:

«Когда ты тренер и есть такой игрок, как Килиан, конечно, появляется желание его тренировать. Думаю, однажды это может случиться, произойти может всякое.

Он отлично выступает за сборную Франции. Меня восхищает все, что он делает. Это красиво, это сильно».

У двух звезд французского футбола есть много шансов поработать вместе.

«ПСЖ» уже не первый год пытается пригласить в клуб Зидана, но тренер раз за разом отказывается, пишет L'Equipe. При этом Килиан вряд ли задержится в столице Пятой республики.

Зизу сам заявлял, что не отказался бы возглавить сборную Франции, капитаном которой является Мбаппе. Контракт «синих» с Дешамом рассчитан до 2026 года, вряд ли Дидье уйдет до Евро-2024.

Не будем забывать про «Реал». По данным UOL, в следующем году Анчелотти, вероятно, встанет у руля сборной Бразилии. В 2024 году у Килиана истекает контракт с «ПСЖ», соглашение с клубом француз продлевать не намерен. «Мадрид» давно следит за Мбаппе и может подписать нападающего уже этим летом.

Зидан признавался, что пока не рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера «королевского клуба», но исключать ничего не может. Руководство «Реала» хочет видеть Зизу в клубе, возможно, не в должности главного тренера, утверждает AS.

Как думаете, окажутся ли когда-нибудь Зидан и Мбаппе в одной команде?