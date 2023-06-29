Гаспачо
Блог

«Это красиво, это сильно»: Зидан признался, что хотел бы стать тренером Мбаппе

Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
лига 1 Франция лига 1 Франция
Реал Мадрид Реал Мадрид
Дидье Дешам Дидье Дешам
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Футбол Футбол

Зидан дал интервью изданию L'Equipe. В беседе с журналистами Зинедин признался, что не отказался бы поработать с Мбаппе:

«Когда ты тренер и есть такой игрок, как Килиан, конечно, появляется желание его тренировать. Думаю, однажды это может случиться, произойти может всякое.

Он отлично выступает за сборную Франции. Меня восхищает все, что он делает. Это красиво, это сильно».

У двух звезд французского футбола есть много шансов поработать вместе.

«ПСЖ» уже не первый год пытается пригласить в клуб Зидана, но тренер раз за разом отказывается, пишет L'Equipe. При этом Килиан вряд ли задержится в столице Пятой республики.

Зизу сам заявлял, что не отказался бы возглавить сборную Франции, капитаном которой является Мбаппе. Контракт «синих» с Дешамом рассчитан до 2026 года, вряд ли Дидье уйдет до Евро-2024.

Не будем забывать про «Реал». По данным UOL, в следующем году Анчелотти, вероятно, встанет у руля сборной Бразилии. В 2024 году у Килиана истекает контракт с «ПСЖ», соглашение с клубом француз продлевать не намерен. «Мадрид» давно следит за Мбаппе и может подписать нападающего уже этим летом.

Зидан признавался, что пока не рассматривает вариант с возвращением на должность главного тренера «королевского клуба», но исключать ничего не может. Руководство «Реала» хочет видеть Зизу в клубе, возможно, не в должности главного тренера, утверждает AS.

Как думаете, окажутся ли когда-нибудь Зидан и Мбаппе в одной команде?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asker Nourusov
Ответ Геннадий Чеботарев
а он обязан кому то и что то доказывать? он сейчас нужен Реалу ,хотя бы для того,что бы перец купил Мбаппе.
Гений 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий