Такое сложно забыть.

Криштиану Роналду продолжает заманивать лучшие ноги и умы современного футбола в Саудовскую Аравию.

По информации Globo, Криштиану Роналду хочет, чтобы португальский тренер Луиш Каштру занял пост наставника «Аль-Наср».

Специалисту 61 год и сейчас он работает в Бразилии в «Ботафого», где его клуб возглавляет турнирную таблицу после 12 туров.

У португальца богатый опыт работы в Южной Америке, а также в Катаре и донецком «Шахтере». Именно под руководством Каштру «Шахтер» дважды сенсационно разобрался в ЛЧ с «Реалом» в 2020 году.

Он даже не стесняется публично говорить о тактике.

Каштру в этом году мог оказаться в Англии – его связывали с «Эвертоном», но не срослось.