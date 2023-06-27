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🔥 Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» возглавил бывший тренер «Шахтера», который сенсационно дважды обыграл «Реал» в ЛЧ

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Такое сложно забыть.

Криштиану Роналду продолжает заманивать лучшие ноги и умы современного футбола в Саудовскую Аравию.

По информации Globo, Криштиану Роналду хочет, чтобы португальский тренер Луиш Каштру занял пост наставника «Аль-Наср».

Специалисту 61 год и сейчас он работает в Бразилии в «Ботафого», где его клуб возглавляет турнирную таблицу после 12 туров.

У португальца богатый опыт работы в Южной Америке, а также в Катаре и донецком «Шахтере». Именно под руководством Каштру «Шахтер» дважды сенсационно разобрался в ЛЧ с «Реалом» в 2020 году.

Он даже не стесняется публично говорить о тактике.

Каштру в этом году мог оказаться в Англии – его связывали с «Эвертоном», но не срослось.

3 комментария

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Dmitri Kudrenko
Гончаренко тоже два раза обыгрывал Реал, надо его звать
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Sardar Zhoroev
Вернидуб тоже обыгрывал с Шерифом так то
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Achilles 21
Ответ Dmitri Kudrenko
Гончаренко тоже два раза обыгрывал Реал, надо его звать
))))))
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