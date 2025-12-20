🤔 Битва Аполлонов: Чья фигура вам нравится больше – 26-летнего Месси или 40-летнего Криштиану?
Почему-то рядовая полуголая фотография Криштиану Роналду сильно возбудила фанатов. Не в буквальном смысле – хочется верить.
Интернет-бодибилдеры считают, что португальцу не следовало так агрессивно хвастаться своей нынешней формой – видите ли, сухость Криша не всем по нраву.
Ну и ладно. Тогда предоставим конкурента.
Лионель Месси не часто радует поклонников откровенными фотосессиями, но чего только не происходило в 2013-м…
Чья фигура лучше?5 голосов
Месси
Роналду
Моя