В рамках 15-го тура Бундеслиги в гости к «Кельну» приехал столичный «Унион» во главе с экс-тренером «козлов» – Штеффеном Баумгартом.

Лукаш Кваснек, возглавивший «Кельн» летом, к последнему матчу в 2025 году подготовился основательно: надел роскошный рождественский свитер с козлом Хеннесом в клубном шарфике.

С этим лучше не шутить.

Нынешний наставник «Кельна» тепло поприветствовал бывшего тренера команды перед игрой. А Баумгарт уехал в Берлин с тремя очками: «Унион» вырвал победу 1:0 благодаря голу Андраша Шафера в добавленное время, хозяева из-за прямой красной Ван ден Берга остались в меньшинстве на 83-й.

По части стиля на тренерской бровке Бундеслиги у Лукаша вряд ли найдутся конкуренты. С первых игр у руля «козлов» Кваснек удивил болельщиков выбором одежды на матчи – он надевает форму своей команды.

Возвращаясь к теме парнокопытных: на свитере коуча нанесен портрет клубного талисмана – козла Хеннеса. Сейчас почетный титул несет Хеннес IX, в феврале 2026-го ему исполнится 8 лет.

«Кельн» в соцсетях называет Хеннеса IX «единственным настоящим GOATом».

Спорить с фактами не станем.