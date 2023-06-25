Совсем скоро в Австралии и Новой Зеландии начнется чемпионат мира среди женщин. Турнир стартует 20 июля, а финал пройдет в Сиднее 20 августа.

Сборная Нидерландов попала в одну группу с Португалией, Вьетнамом и США – действующим обладателем титула. В преддверии Мундиаля «львиц» навестила легенда голландского футбола – Арьен Роббен.

Экс-игрок «Реала» и «Баварии» дал девушкам советы, которые точно попадут в топ лучших фраз для мотивации:

«Если ты выходишь на поле с дерьмом в штанах, то с таким же успехом можешь остаться в подтрибунке. Если ты начинаешь думать: «Черт возьми, это финал чемпионата мира, возможно, я больше никогда такого не испытаю», то ты уже совершаешь ошибку.

Вы знаете, что нужно делать. Вы знаете, на что вы способны. Когда далеко проходишь по турниру, уже знаешь, что именно делает тебя сильным. Так что просто идите и делайте».

Девушки попросили Арьена рассказать, как справляться с давлением в больших матчах. Роббен вспомнил проигранные финалы с «Баварией»:

«Я отлично испытал это давление на себе, например, в финале Лиги чемпионов. На тот момент мы проиграли уже в двух финалах. Я понимал, что если уступлю вновь, то стану таким лузером, который вечно проигрывает. Поэтому в финале против «Боруссии» у меня на уме было только одно: что бы ни случилось, сегодня мы победим. И это самое важное».

С такой мотивацией футболистки сборной Голландии должны рвать всех подряд.