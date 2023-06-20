9 комментариев

Луис Суарес может завершить карьеру и дело не в возрасте. Его отправляли в «Интер Майами»
Мог бы дальше играть, но...
По данным издания GZH, Луис Суарес сообщил своему нынешнему клубу «Гремио», что он «думает об уходе из футбола».
Уругваец страдает от болей в колене. Он считает, что ему будет трудно продолжать карьеру. В ближайшие дни представители 36-летнего игрока встретятся с представителями клуба. Будет рассмотрен вариант расторжения контракта, который истекает в декабре 2024 года.
«Интер Майами» заинтересован в подписании звездного форварда, если он решит покинуть «Гремио» и не завершать карьеру.
В 25 матчах за бразильский клуб Луис Суарес забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
Как бы не сложилось - Луис уже легенда
Но лучшая девятка века носит гордое прозвище Феномена.
лучшая девятка в истории, но его рассвет был в 20ом веке, в 21ом веке он лишь иногда сверкал, так как колено его уже было загублено