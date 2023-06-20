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Луис Суарес может завершить карьеру и дело не в возрасте. Его отправляли в «Интер Майами»

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Мог бы дальше играть, но...

По данным издания GZH, Луис Суарес сообщил своему нынешнему клубу «Гремио», что он «думает об уходе из футбола».

Уругваец страдает от болей в колене. Он считает, что ему будет трудно продолжать карьеру. В ближайшие дни представители 36-летнего игрока встретятся с представителями клуба. Будет рассмотрен вариант расторжения контракта, который истекает в декабре 2024 года.

«Интер Майами» заинтересован в подписании звездного форварда, если он решит покинуть «Гремио» и не завершать карьеру.

В 25 матчах за бразильский клуб Луис Суарес забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

9 комментариев

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Bazilic
Лучшая девятка века, один из лучших в истории
Как бы не сложилось - Луис уже легенда
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lizarazu
Шикарная карьера!
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Alexlagodny
Жаль, что таким образом может закончить с футболом (
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wmfrxwf5rq
То что его так по свински проводила Барселона, мне кажется немного подпортила карьеру Луису. Правда виновата в этом только Барса
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aleksejsencov7@gmail.com
Спасибо за всё Лусито, здоровья тебе и близким! Если всё так, как пишут не надо насиловать организм, пора кайфовать попивая любимый мате и ни в чем себе не отказывать 🤙
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Atash Yoldashow
При всем увожении всех звезд в его позиции, для меня он номер один в реализации моментов☝️
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Hella black
Ответ Bazilic
Лучшая девятка века, один из лучших в истории Как бы не сложилось - Луис уже легенда
Преждевременное заявление. Суарес топище,вообще без вопросов,просто монстр.
Но лучшая девятка века носит гордое прозвище Феномена.
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Ya_Mama
Ответ Hella black
Преждевременное заявление. Суарес топище,вообще без вопросов,просто монстр. Но лучшая девятка века носит гордое прозвище Феномена.
Лучшие годы которого выпали на 20 век.
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Football poet
Ответ Hella black
Преждевременное заявление. Суарес топище,вообще без вопросов,просто монстр. Но лучшая девятка века носит гордое прозвище Феномена.
Как раз таки нет, для меня Феномен тоже
лучшая девятка в истории, но его рассвет был в 20ом веке, в 21ом веке он лишь иногда сверкал, так как колено его уже было загублено
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