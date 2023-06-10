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🥺 «Сегодня утром я получил от него сообщение. Оно было про меня». Фергюсон одним из первых поздравил Гвардиолу с победой - Пеп очень тронут

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Пеп Гвардиола выиграл главный трофей европейского клубного футбола с «Манчестер Сити», переиграв в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.

Разумеется, это событие вызвало бурную реакцию представителей британского футбола.

Эта победа стала вторым треблом в истории английского футбола - первый был у «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона.

Pep Guardiola reveals Sir Alex Ferguson message - video

Шотландский тренер поздравил Пепа после триумфального сезона.

«Для меня большая честь оказаться рядом с Сэром Алексом Фергюсоном.

Сегодня утром я получил от него сообщение. Оно было про меня. Это очень мило», - признался Гвардиола.

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