Пеп Гвардиола выиграл главный трофей европейского клубного футбола с «Манчестер Сити», переиграв в финале миланский «Интер» со счетом 1:0.

Разумеется, это событие вызвало бурную реакцию представителей британского футбола.

Эта победа стала вторым треблом в истории английского футбола - первый был у «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона.

Шотландский тренер поздравил Пепа после триумфального сезона.

«Для меня большая честь оказаться рядом с Сэром Алексом Фергюсоном.

Сегодня утром я получил от него сообщение. Оно было про меня. Это очень мило», - признался Гвардиола.