Уже сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Игроки, которые будут играть в этом финале, дают всевозможные интервью. Один из таких – защитник «Ман Сити» Кайл Уокер.

Англичанин рассказал, что его больше всего напрягает: «Я ненавижу игры в вечернее время. Если бы это зависело от меня, я бы всегда играл в 3 часа дня.

Если игра вечером, ты думаешь об этом весь день: что делать, как добраться до отеля, но самое главное – как оставаться в правильном расположении духа.

Я бы с удовольствием перенес время начала игры, но знаю, что это невозможно. Поэтому я беру сиесту, хотя я не сплю перед играми».

По счастливой случайности, финал ЛЧ в Стамбуле пройдет в 22:00 по местному времени (часовой пояс совпадает с Москвой).