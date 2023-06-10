Гаспачо
Блог

«Думаешь об этом весь день». Кайл Уокер рассказал, что его больше всего раздражает в футболе

Клубы Клубы
Кайл Уокер Кайл Уокер
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Уже сегодня «Манчестер Сити» встретится с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

Игроки, которые будут играть в этом финале, дают всевозможные интервью. Один из таких – защитник «Ман Сити» Кайл Уокер.

Англичанин рассказал, что его больше всего напрягает: «Я ненавижу игры в вечернее время. Если бы это зависело от меня, я бы всегда играл в 3 часа дня.

Если игра вечером, ты думаешь об этом весь день: что делать, как добраться до отеля, но самое главное – как оставаться в правильном расположении духа.

Я бы с удовольствием перенес время начала игры, но знаю, что это невозможно. Поэтому я беру сиесту, хотя я не сплю перед играми».

По счастливой случайности, финал ЛЧ в Стамбуле пройдет в 22:00 по местному времени (часовой пояс совпадает с Москвой).

Stats show why 'disgruntled' Kyle Walker isn't starting

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Днем играть жарко тем более летом так что проще вечером играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ненавидящий2.0
О нет. Мне как раз нравилось играть вечером, перед важными играми на рыбалочку, не ради улова, а ради правильного настроя на матч. Когда игра в 15.00 на все эти рыбалки нет времени, да ещё и самый солнцепёк, если игры летом. Ненавидел играть во временной промежуток с 12.00 до 16.00.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий