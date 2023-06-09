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«Величайший игрок всех времен»: Руни оценил трансфер Месси в «Интер Майами», а заодно сделал Лео комплимент

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Уэйн Руни, главный тренер «Ди Си Юнайтед», отреагировал на переход Месси в «Интер Майами»:

«Здорово, что Лионель Месси перешел в нашу лигу. Думаю, мы все заметили, как на чемпионат повлияли трансферы Бекхэма и Ибрагимовича в разные сезоны. Месси, возможно, величайший игрок всех времен.

Хоть он и стал немного старше, но все же он совсем недавно практически в одиночку выиграл чемпионат мира. Его трансфер окажет огромное влияние на «Интер Майами» и на МЛС».

Кажется, что совсем недавно мы наблюдали за игрой Месси и Руни на футбольных полях Европы, теперь Лео и Уэйн станут соперниками в МЛС.

Легенда «красных дьяволов» работает с «Ди Си Юнайтед», который совсем недавно обыграл «Интер Майами» со счетом 2:1. Но тогда у команды Бекхэма в составе не было Лионеля.

Руни однозначно прав в том, что переезд аргентинца в МЛС окажет существенное влияние на местный футбол. Напомним, что в 2026 году США вместе с Мексикой и Канадой примут чемпионат мира.

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