Иногда можно себе позволить.

Легенда португальского футбола Криштиану Роналду рассказал о том, какое блюдо любит есть больше всего. Так как форвард один из самых известных людей в мире, болельщики пытаются узнать больше о его жизни за пределами поля.

Давно известно, что Роналду придерживается очень строгой диеты и ведет исключительно здоровый образ жизни. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» раскрыл тайну своей любимой еды.

Любимое блюдо Роналду называется Bacalhau à Brás − это классическая португальская еда, которая готовится из измельченной соленой трески или, как ее называют в стране, бакаляу, лука, мелко нарезанного жареного картофеля и скрэмбла из яиц.

Как сообщает издание Slurrp, Роналду уже делился своими кулинарными предпочтениями. Он рассказывал следующее: «Я ем регулярно. Если вы тренируетесь часто, то важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы подпитывать организм для лучшей работы. Иногда я ем до шести небольших порций в день, чтобы каждая тренировка проходила на высшем уровне и мне хватало на нее сил».

Патрис Эвра в интервью talkSPORT как-то рассказывал невероятную историю о том, как он сходил на обед в дом португальца.

«Когда он пригласил меня на обед... Никогда не ходите к нему на обед, потому что у Криштиану вы получите максимально скучную еду: салат, просто курица и вода. У него даже не было газировки. После этого мы пошли в сад, немного потренировались, поплавали, сходили в сауну, и в какой-то момент я посмотрел на него и сказал: «Брат, мы только что закончили тренировку, зачем нам вторая?»

Видимо в этом и есть секрет долгой карьеры Роналду. Сейчас он играет в «Аль-Насре» и в этом сезоне в 19 матчах забил 14 мячей.