Лео Месси перебрался в «Интер Майами». Для многих решение аргентинца стало неожиданностью. Казалось, что клуб из МЛС – самый неочевидный вариант продолжения карьеры Лионеля, выбирающего между «Барсой» и «Аль-Хилалем».

Более того, американский «Интер» расположился на последнем месте в своей конференции. Похоже, выбор Месси удивил и его друга – Серхио Агуэро.

В беседе с ESPN Argentina Агуэро рассказал, что отправил скриншот турнирной таблицы МЛС Месси и получил забавной ответ:

«Вчера разговаривал с Лео. Я отправил ему скрин таблицы Восточной конференции и сказал: «Твоя команда отстает! Вам нужно подняться на восьмое или девятое место». Месси рассмеялся и ответил, что они должны выйти в плей-офф».

В чемпионате США работает система плей-офф. По семь лучших команд из Восточного и Западного дивизионов попадают в плей-офф. Дополнительное место разыгрывают восьмая и девятая команды.

Поможет ли Месси своей новой команде улучшить результаты в следующем сезоне?