«Разница в том...»

Иэн Грэм, экс-главный аналитик «Ливерпуля», на языке фактов разрешил дебаты о том, кто же является лучшим футболистом: Роналду или Месси.

На протяжении 11 лет Грэм руководил анализом и оценкой игроков в Мерсисайде, но он решил начать новый этап своей карьеры этим летом. Так как теперь Иэн является незаинтересованным лицом, на Фестивале науки в Челтнеме он решил высказать свои соображения относительно того самого вечного вопроса.

На этом мероприятии он представил модели оценки, по которым обычно анализируют данные игроков, и на их основе он выяснил, кто же из этих двоих является лучшим футболистом:

«Это Месси. Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового класса. Он создает моменты для своих товарищей по команде, на порядок больше, чем Роналду. Месси блестяще справляется с двумя задачами. Роналду блестяще справляется с одной. В этом вся разница».

Сейчас оба футболиста находятся на новом этапе своей карьеры. Роналду планирует поднимать статус саудовской лиги, соревнуясь с новыми игроками, покинувшими Европу, а Месси решил попробовать себя в МЛС, выступая за «Интер Майами».

Они оба уже поставили все свои рекорды в европейском футболе, так что, пожалуй, самое время, чтобы сравнить их карьеры.