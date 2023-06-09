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Язык фактов. Бывший главный аналитик «Ливерпуля» решил поставить точку в споре о том, кто же лучше: Месси или Роналду

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«Разница в том...»

Иэн Грэм, экс-главный аналитик «Ливерпуля», на языке фактов разрешил дебаты о том, кто же является лучшим футболистом: Роналду или Месси.

На протяжении 11 лет Грэм руководил анализом и оценкой игроков в Мерсисайде, но он решил начать новый этап своей карьеры этим летом. Так как теперь Иэн является незаинтересованным лицом, на Фестивале науки в Челтнеме он решил высказать свои соображения относительно того самого вечного вопроса.

На этом мероприятии он представил модели оценки, по которым обычно анализируют данные игроков, и на их основе он выяснил, кто же из этих двоих является лучшим футболистом:

«Это Месси. Разница в том, что Месси также является атакующим полузащитником мирового класса. Он создает моменты для своих товарищей по команде, на порядок больше, чем Роналду. Месси блестяще справляется с двумя задачами. Роналду блестяще справляется с одной. В этом вся разница».

Сейчас оба футболиста находятся на новом этапе своей карьеры. Роналду планирует поднимать статус саудовской лиги, соревнуясь с новыми игроками, покинувшими Европу, а Месси решил попробовать себя в МЛС, выступая за «Интер Майами».

Они оба уже поставили все свои рекорды в европейском футболе, так что, пожалуй, самое время, чтобы сравнить их карьеры.

2 комментария

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Роман
экспертное мнением, гегенпресинг рагника из секты мессифанов сейчас придут и расскажут как есть на самом деле.
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Murderface
Не следил за молодым Месси, (нравился по играм которые смотрел в ЛЧ), но Роналду до 23 лет был просто бесподобен. Это сейчас вы вы видите его только страйкером. Когда-то это был шоумен, которой миллионы парней заставил влюбиться в этот вид спорта! Парни, включая меня и моих друзей, которые с маниакальной одержимостью пытались во дворе повторять его бесподобные финты, ух, что были за времена!
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