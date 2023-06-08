Наконец трансферная эпопея Месси закончилась. Лео едет в МЛС, где будет играть за «Интер Майами» – команду, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм.

Легендарный игрок «Юнайтед» и сборной Англии никогда не скрывал, что хочет видеть в своей команде звезд мирового футбола. В 2020 году Дэвид пришел на популярное ток-шоу Джимми Фэллона.

Тогда, отвечая на вопрос о своем желание подписать в «Интер Майами» Месси и Роналду, Бэкхэм рассказал о совете, который ему когда-то дал сэр Алекс Фергюсон. Сейчас самое время вспомнить мудрость от легенды «Юнайтед».

Сперва Бекс рассказал о потенциале и амбициях «Интер Майами»:

«Знаете, здесь у нас есть столько возможностей. С нами связывались много разных игроков по поводу возможного перехода в нашу команду. Любому владельцу в команде нужны лучшие футболисты. Если есть возможность подписать таких игроков, как Криштиану и Лео Месси, а я восхищаюсь ими как спортсменами, то этим нужно пользоваться, это ведь было бы так здорово».

Но Дэвид все же предпочитает подходить к трансферам последовательно:

«В нашей команде есть молодые игроки, которые хотят выходить на поле, конечно, есть и опытные игроки. Есть одна вещь, которой я научился у сэра Алекса Фергюсона. Он ко мне повернулся и сказал: «Кого бы ты ни подписал, этот игрок должен быть подходящим для клуба. Важно не громкое имя, а то, подходит человек твоей команде или нет». Так мы и стараемся действовать. Но, опять же, как владелец, если мы захотим видеть в команде определенных игроков, у нас есть возможность их подписать».

Впишется ли Месси в «Интер Майами», покажет время. Нам остается лишь ждать.

Как вам мудрость от сэра Алекса? Будь вы на месте Бекхэма, последовали бы совету Фергюсона?