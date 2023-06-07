Англичанин не дал повода для радости «волкам» из Рима.

«Лацио» и «Рома» - вряд ли в Европе можно найти еще два клуба, фанаты которых столь ненавидят друг друга.

Фан-клуб «Лацио» пообещал сделать английского арбитра Энтони Тэйлора своим почетным членом.

Тэйлор судил финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» , а после матча болельщики Джаллоросси устроили засаду на судью в аэропорту Будапешта. Один болельщик «Ромы» чуть не ударил Тэйлора стулом.

Группа фанатов «Лацио» сделало заявление, которое цитирует Daily Mail: «Мы предоставим Энтони Тейлору почетное членство.

Он стал жертвой варварской агрессии со стороны болельщиков «Ромы» после завершения захватывающего и очень приятного финала Лиги Европы».