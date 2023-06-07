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Фанаты «Лацио» хотят сделать Энтони Тэйлора почетным членом клуба - все благодаря его работе на финале Лиги Европы, который «Рома» проиграла😅

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Англичанин не дал повода для радости «волкам» из Рима.

Фанаты «Лацио» хотят сделать Энтони Тейлора почетным членом клуба после того, как фанаты главного соперника «Ромы» напали на английского судью

«Лацио» и «Рома» - вряд ли в Европе можно найти еще два клуба, фанаты которых столь ненавидят друг друга.

Фан-клуб «Лацио» пообещал сделать английского арбитра Энтони Тэйлора своим почетным членом.

Тэйлор судил финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» , а после матча болельщики Джаллоросси устроили засаду на судью в аэропорту Будапешта. Один болельщик «Ромы» чуть не ударил Тэйлора стулом.

Группа фанатов «Лацио» сделало заявление, которое цитирует Daily Mail: «Мы предоставим Энтони Тейлору почетное членство.

Он стал жертвой варварской агрессии со стороны болельщиков «Ромы» после завершения захватывающего и очень приятного финала Лиги Европы».

2 комментария

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Egorushka56
Как говорит мой друг, болельщик Лацио: "Пусть Лацио вылетает в Серию Б, заняв 19-е место, только 20-й обязательно должна быть Рома"))
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Рокко Сиффредди
Идея, хорошая.
но как бы потом этот почетный член презлым не заплатил за предобрейшее)
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