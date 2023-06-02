Это было ожидаемо.

Английский арбитр Энтони Тэйлор подвергся нападению фанатов «Ромы», когда находился в аэропорту Будапешта после финального матча Лиги Европы.

Напомним, что 44-летний судья подвергся жесткой критике со стороны Жозе Моуринью после поражения «Ромы» от «Севильи» в среду. Португалец кричал на парковке: «Гребанный позор».

Фанаты в социальных сетях пишут, что Жозе виноват в «разжигании ненависти» своим поведением.

💭 Jdflyer: «Моуринью поощрял это своим поведением после игры».

💭 Dwayne_Hicks86: «Моуринью знаменит и богат. И поэтому о его действиях трезвонят по всему миру. Он понимает, что он не дебил, и хочет сделать из себя зрелище. Люди будут смотреть на него, потому что он знаменит, они будут подражать ему. Если Моуринью нападет на судью, когда он находится на парковке, то фанаты могут сделать это, когда он идет домой».

💭 Dyltheflash: «Это действительно хороший момент. Отношение Моуринью и других известных тренеров к судьям поощряет такое поведение».

💭 Meth_Hardy: «Моуринью разжигает пламя и, вероятно, оправдывает такое поведение»

💭 @Lakroberts28: «Решения судей уничтожают футбол и напрямую влияют на результат. Я удивлен, что никто из них серьезно не пострадал».