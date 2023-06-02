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🔥🔥🔥 «Моуринью разжигает пламя». На Энтони Тэйлора напали в аэропорту Будапешта - дочь арбитра не выдержала и заплакала 😧

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

Это было ожидаемо.

Английский арбитр Энтони Тэйлор подвергся нападению фанатов «Ромы», когда находился в аэропорту Будапешта после финального матча Лиги Европы.

Напомним, что 44-летний судья подвергся жесткой критике со стороны Жозе Моуринью после поражения «Ромы» от «Севильи» в среду. Португалец кричал на парковке: «Гребанный позор».

Фанаты в социальных сетях пишут, что Жозе виноват в «разжигании ненависти» своим поведением.

💭 Jdflyer: «Моуринью поощрял это своим поведением после игры».

💭 Dwayne_Hicks86: «Моуринью знаменит и богат. И поэтому о его действиях трезвонят по всему миру. Он понимает, что он не дебил, и хочет сделать из себя зрелище. Люди будут смотреть на него, потому что он знаменит, они будут подражать ему. Если Моуринью нападет на судью, когда он находится на парковке, то фанаты могут сделать это, когда он идет домой».

💭 Dyltheflash: «Это действительно хороший момент. Отношение Моуринью и других известных тренеров к судьям поощряет такое поведение».

💭 Meth_Hardy: «Моуринью разжигает пламя и, вероятно, оправдывает такое поведение»

💭 @Lakroberts28: «Решения судей уничтожают футбол и напрямую влияют на результат. Я удивлен, что никто из них серьезно не пострадал».

5 комментариев

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Joey Ramone
Если бы слова Моуриньо не были связаны с реальностью все бы просто смеялись над ним, а не фигачили Тейлора.
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Joey Ramone
Моуринью разжигает?) А арбитр своим судейством ничего не разжигает?))
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Алексей Тарасюк
Тейлору можно извиниться и закончить карьеру. Не его это занятие, футбол судить
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Кашшай Чакырович
Переводчик это самый говнистый провокатор ,помню как вели игроки первого судейского при нем ,как человек он полное г
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