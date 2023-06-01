10 комментариев

🎥 Энтони Тэйлора, арбитра финала Лиги Европы, в аэропорту Будапешта окружили разгневанные фанаты «Ромы». В дело пришлось вмешаться полиции
В финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севильи», исход противостояния решила серия пенальти, в которой игроки испанской команды оказались точнее.
Но поклонники римлян с таким итогом не согласны. Болельщики остались недовольны работой Энтони Тэйлора – главного арбитра матча.
На следующий день после финала фанаты «Ромы» окружили судью в аэропорту Будапешта.
Самое ужасное, что в этот момент рядом с Тэйлором была его семья. Дочь арбитра выглядит сильно испуганной.
В дело пришлось вмешаться полиции. Тэйлора с семьей проводили в закрытое помещение на территории аэропорта.
Sportitalia сообщает, что одного фаната полиция задержала за то, что он бросил в арбитра стул.
Очень некрасивая история.
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