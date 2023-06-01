10 комментариев

В финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севильи», исход противостояния решила серия пенальти, в которой игроки испанской команды оказались точнее.

Но поклонники римлян с таким итогом не согласны. Болельщики остались недовольны работой Энтони Тэйлора – главного арбитра матча.

На следующий день после финала фанаты «Ромы» окружили судью в аэропорту Будапешта.

Самое ужасное, что в этот момент рядом с Тэйлором была его семья. Дочь арбитра выглядит сильно испуганной.

В дело пришлось вмешаться полиции. Тэйлора с семьей проводили в закрытое помещение на территории аэропорта.

Sportitalia сообщает, что одного фаната полиция задержала за то, что он бросил в арбитра стул.

Очень некрасивая история.