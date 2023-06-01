Гаспачо
Блог

🎥 Энтони Тэйлора, арбитра финала Лиги Европы, в аэропорту Будапешта окружили разгневанные фанаты «Ромы». В дело пришлось вмешаться полиции

Клубы Клубы
Севилья Севилья
Ла Лига Ла Лига
серия А Италия серия А Италия
Энтони Тэйлор
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

В финале Лиги Европы «Рома» уступила «Севильи», исход противостояния решила серия пенальти, в которой игроки испанской команды оказались точнее.

Но поклонники римлян с таким итогом не согласны. Болельщики остались недовольны работой Энтони Тэйлора – главного арбитра матча.

На следующий день после финала фанаты «Ромы» окружили судью в аэропорту Будапешта.

Самое ужасное, что в этот момент рядом с Тэйлором была его семья. Дочь арбитра выглядит сильно испуганной.

В дело пришлось вмешаться полиции. Тэйлора с семьей проводили в закрытое помещение на территории аэропорта.

Sportitalia сообщает, что одного фаната полиция задержала за то, что он бросил в арбитра стул.

Очень некрасивая история.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllenatoreFirenze
Кажется, я догадываюсь, какой фанат бросил стул))) В этот раз хоть бить не стал!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ларичев
Бред. Кого им и нужно окружать, то это Мауриньо.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimut 2
стадо и....ов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.G
тяжёлая работа у арбитров конечн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
Идиоты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fudoshika
Ответ klet
"Самое ужасное, что в этот момент рядом с Тэйлором была его семья. Дочь арбитра выглядит сильно испуганной.", - что ужасного? Папаша работал с симпатией к одной команде, папаша получает за это неплохие деньги. Ответственность то нести нужно?
Да какая симпатия то? Играть Роме нужно было, а не автобус парковать и чуда ждать. Отсудил он как раз нормально.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий