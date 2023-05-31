А как же сборы на закрытой базе?

В решающем матче Лиги чемпионов миланская команда встретится с «Манчестер Сити» в Стамбуле 10 июня.

Тем временем, Лаутаро Мартинес вместе с командой не дожидаясь конца сезона (неужели дату праздника назначили, не надеясь на такой результат в еврокубках?) вместе со всей командой решил справить собственную свадьбу. Хорошо хоть без мальчишника в Вегасе обошлось.

Игроки «Сити» пока тоже без мальчишников, но приезда на «Этихад» Coldplay пропустить не могли - вчера вместо просмотра финала Лиги Европы команда отжигала под Viva La Vida, а Хулиан Альварес даже неплохо подпевал.

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