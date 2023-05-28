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😤 «Мы не заслуживаем этот титул. Я говорю об этом открыто». Томас Мюллер назвал чемпионство «Баварии» в этом сезоне самым безумным в своей карьере

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А про Кана и Салихамиджича он знал еще за день до игры!

Томас Мюллер в послематчевом интервью заявил, что «Бавария» не заслуживает чемпионского титула Бундеслиги.

«У тех, кто интересуется футболом, должно быть есть подсознательное чувство, что мы на самом деле этого не заслуживаем. И я говорю это открыто.

Я понимаю, наша вторая половина сезона была довольно хаотичной как на поле, так и за его пределами. Но я не буду извиняться за то, что мы выиграли чемпионат - мы рады этому.

Но когда вы думаете о других, это может изменить вашу точку зрения, извините. Даже, если они не хотят это слышать или вообще не нуждаются в этом. Я не пытаюсь быть искренним или что-то в этом роде, но это трудно.

Самым эмоциональным был, пожалуй, мой первый титул, но я думаю, что это чемпионство стало самым безумным», - заявил Мюллер.

Вскоре после финального свистка было объявлено, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич были уволены из клуба.

«Это происходит сейчас, через минуту после финального свистка? Ты хорош. До сих пор я ничего об этом не знал.

Многое происходит, и мы должны это перетерпеть. У нас есть политические проблемы в клубе, которые омрачают этот титул. Тем не менее, это был не тот сезон, которым мы могли бы быть довольны.

Хасан и Оливер позвонили мне около восьми недель назад, убедив меня, что мы должны сделать это вместе. Я также пообщался с помощниками тренеров. Они сыграли важную роль в том, что мы отправились в это путешествие

Я знаю об этом решении со вчерашнего дня. Вместо того, чтобы праздновать, у нас есть еще один политический вопрос», - добавил Томас.

2 комментария

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Karl_Ivanovich
Победа всегда остаётся победой, а успех- успехом, даже если в этот раз они основаны на хаосе и везении вместо обычного трезвого расчёта и талантливого исполнения своих обязанностей.
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OnTuMyC
Ответ Karl_Ivanovich
Победа всегда остаётся победой, а успех- успехом, даже если в этот раз они основаны на хаосе и везении вместо обычного трезвого расчёта и талантливого исполнения своих обязанностей.
это ж немцы, у них другой взгляд на такие вещи)
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