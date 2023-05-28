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Великий. Месси положил красоту «Страсбуру» и обогнал Роналду в еще одном рекорде

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Лео Месси стал лучшим бомбардиром в истории топ-5 лиг. В субботу аргентинец забил 496-й гол, опередив Криштиану Роналду, у которого 495 мячей. Месси молниеносно использовал пространство между линиями «Страсбура» и вколотил в дальний угол.

Лео почти на 2 года моложе Роналду, что делает этот показатель еще более впечатляющим. Лео требуется в среднем 95 минут на гол, Роналду – 103 минуты (и он может больше никогда не вернуться в Европу). Не верится, что Лео дает такую стабильность уже 18-й сезон.

Кто знает, возможно, Лео получит шанс улучшить рекорд в следующем сезоне, если не уедет в Саудовскую Аравию.

В субботу 35-летний футболист также стал самым титулованным игроком в истории, добавив еще один титул Лиги 1 в свой шкаф трофеев.

6 комментариев

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Domian
Весь матч играли на Мбаппе, тот порол и порол моменты.
В итоге все устали от этого и решили дать бразды правления Лео.
В итоге Месси забил Чемпионский гол.
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+17
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Игорь Климов
Лео Месси практически по всему превосходит этого Португальца7.
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.🇦🇷
+9
-5
+4
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Rule1
Лео Месси 👑,сложно сказать величайший ли он на все времена,но то что он абсолютно лучший за последние 20 лет,не подвергается никакому сомнению,вообще !
Брыкаться будут разве что криштитутки Рыгалду
+5
-2
+3
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кто-то
Сравнивать бесполезно. Месси лучше португальца почти по всем критериям, объективно
+3
-1
+2
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Siddik. Abdallah.
Ответ Игорь Климов
Лео Месси практически по всему превосходит этого Португальца7. Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.🇦🇷
Согласен на 150%,и согласится любой кто хоть что-то понимает в футболе!
+1
0
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bagger
Оценил красоту без видео
0
0
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