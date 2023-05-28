Лео Месси стал лучшим бомбардиром в истории топ-5 лиг. В субботу аргентинец забил 496-й гол, опередив Криштиану Роналду, у которого 495 мячей. Месси молниеносно использовал пространство между линиями «Страсбура» и вколотил в дальний угол.

Лео почти на 2 года моложе Роналду, что делает этот показатель еще более впечатляющим. Лео требуется в среднем 95 минут на гол, Роналду – 103 минуты (и он может больше никогда не вернуться в Европу). Не верится, что Лео дает такую стабильность уже 18-й сезон.

Кто знает, возможно, Лео получит шанс улучшить рекорд в следующем сезоне, если не уедет в Саудовскую Аравию.

В субботу 35-летний футболист также стал самым титулованным игроком в истории, добавив еще один титул Лиги 1 в свой шкаф трофеев.