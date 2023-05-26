«Милан» и «Интер» давно делят стадион – кто-то называет его «Сан Сиро», кто-то – «Джузеппе Меацца». Последние два года клубы пытаются договориться с властями города о разъезде, а легендарный стадион – снести, сообщала Gazzetta dello Sport.

Вероятно, мотив, как обычно, кроется в коммерческой выгоде, однако еще одной возможной причиной является легендарная ступенька – только посмотрите, сколько болельщиков спотыкаются о нее каждые выходные!

Судя по всему, дело в ее размере – она кажется чуть больше остальных, и поскольку расположена в середине подъема, люди не замечают этого и не успевают поднять ногу на пару сантиметров выше.