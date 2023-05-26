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В чемпионате Испании в следующем сезоне не будет системы определения гола – это решение президента Ла Лиги Хавьера Тебаса😱

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Точно ли все в порядке в испанском футболе?

Хавьер Тебас в последние полтора года стал чрезвычайно медийной фигурой – все началось с того, что именно от его воли зависели все трансферы «Барселоны», затем он поучаствовал в коррупционном скандале, заявил, что в Испании Мбаппе может играть только в «Реале», а под конец еще попытался перевести стрелки на Винисиуса, когда разгорелся расистский скандал.

И вот теперь новый «финт» Тебаса – Ла Лига в следующем сезоне будет проводить матчи без системы автоматического определения гола – Тебасу и руководству Лиги показалась слишком высокой плата в 3 миллиона евро в год.

36 комментариев

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Вячеслав Новиков
Тебас превращает Ла Лигу в колхозную лигу и чем быстрее его уберут тем лучше, в Европе кроме Реала уже никто не в силе проходить далеко
+21
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Константин Юрьевич
Пора уволнять этого шута реаловского!
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Nike of FW
следующий шаг отмена вар и назначение судей на матч главой судебного корпуса(который по традиции выходец из Реала) как было при легенде Мадрида - Jose Plaza.
+15
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+12
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Nike of FW
Надо больше левых голов Мадриду и не засчитанных Барсе (украденное чемпионство) ...... знаем , проходили. Вот она судебная реформа господина Переса.
+10
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VuNePonimaete
Может он и Вар еще отменит?
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Nike of FW
Ответ Raul14
левый гол в ворота Бетиса, левый гол Атлетико, не назначенный пенальти в пользу Валенсии, это все в матче против спотифай-борселоны)) а это, как минимум 9 левых очков)) Еще вопросы?))
повторяю вопрос , специально для тебя, одаренного: "о каком сезоне , дружочек, ты ведешь речь ?"
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дамьен
Ответ Вячеслав Новиков
Тебас превращает Ла Лигу в колхозную лигу и чем быстрее его уберут тем лучше, в Европе кроме Реала уже никто не в силе проходить далеко
Севилья
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Nike of FW
Ответ Raul14
а причем тут пенальти?))
а ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь ....или только когда ответ на вопрос выставляет тебя не очень умным человеком ?
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Nike of FW
Ответ Raul14
о нынешнем сезоне))
а насколько там ФК Кабинет отставал в таблице на момент оформления чемпионства ? и это пробив 5 раз больше пенальти ....
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Молодой Френки
Чемпионат Испании стремительно катится на дно
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Nike of FW
Ответ Raul14
а тебе не стыдно? Левое чемпионство у Спотифой-борселоны, а не у Реала. Нэгрейра передал тебе привет))
давай по фактам, звездун , какое именно чемпионство у кабинета украли ? то где голы барсы бетису не засчитывали и в итоге второй клуб Мадрида обогнал Барсу на 3 очка ? или то где не засчитали чистый гол в золотом матче ?
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ts_vlad
Ответ Константин Юрьевич
Ты там участвовал что ли?
Результаты голосования открыты. Против Тебаса голосовали буквально 3 клуба: Мадрид, Атлетик и кто-то снизу таблицы.
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ts_vlad
Ответ Константин Юрьевич
Пора уволнять этого шута реаловского!
«Реаловский» шут за которого голосовала Барселона, а не Мадрид?)))
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fedor.vartum
Ответ Raul14
а тебе не стыдно? Левое чемпионство у Спотифой-борселоны, а не у Реала. Нэгрейра передал тебе привет))
Раз до докапался до дела Негрейпы, вспомни, что к нанешнему сезону оно не имеет никакого отношения
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Barbambia
У Реала не получается выиграть Ла Лигу - в ход идут другие методы Тебаса.
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Platon Bukanov
Высокая плата да? А то что запрещать Суперлига которая объективно дала бы денег в 1000 раз больше чем отмена этого правила это правильно это хорошо. Ла лига это лига где только один Реал с недавних пор что то делает ЛЧ. Полный писец там в этом цирке
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Фёдор Кузнецов
Ответ ts_vlad
Результаты голосования открыты. Против Тебаса голосовали буквально 3 клуба: Мадрид, Атлетик и кто-то снизу таблицы.
Овьедо ещё вроде
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Игорь Климов
Ответ Nike of FW
следующий шаг отмена вар и назначение судей на матч главой судебного корпуса(который по традиции выходец из Реала) как было при легенде Мадрида - Jose Plaza.
Да, всё традиции он решил больше не нарушать)
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ts_vlad
Ответ Игорь Климов
Так значит другие кандидаты вообще пришли на голосование в футболках Реала.
Что только не придумает секта себе в отговорку))
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VuNePonimaete
Ответ Молодой Френки
Чемпионат Испании стремительно катится на дно
он уже на дне, правда снизу еще стучать можно
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Вячеслав Новиков
Ответ Vlad
ЛЛ <= Лига 1
К сожалению скоро видимо к этому придёт
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Роббен_травмостойкий
Ответ дамьен
Севилья
У Севильи свой турнир, персональный 🤭😁 не считается)
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Вячеслав Новиков
Ответ дамьен
Севилья
Ну да Севилья есть такое
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Sanjar Akhmedoff
Перес передает привет
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