Точно ли все в порядке в испанском футболе?

Хавьер Тебас в последние полтора года стал чрезвычайно медийной фигурой – все началось с того, что именно от его воли зависели все трансферы «Барселоны», затем он поучаствовал в коррупционном скандале, заявил, что в Испании Мбаппе может играть только в «Реале», а под конец еще попытался перевести стрелки на Винисиуса, когда разгорелся расистский скандал.

И вот теперь новый «финт» Тебаса – Ла Лига в следующем сезоне будет проводить матчи без системы автоматического определения гола – Тебасу и руководству Лиги показалась слишком высокой плата в 3 миллиона евро в год.