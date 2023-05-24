История из прошлого, которая стала вновь актуальной.

История, произошедшая в матче против «Валенсии» с Винисиусом Жуниором, заставила мир испанского футбола вновь обратиться к больной теме − теме расизма. Если сейчас игроки поддержали бразильца, то в прошлом была совершенно другая ситуация.

На фоне известных событий в США и движения BLM в интервью Sky Sports главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола заявил следующее: «Белые люди должны извиниться перед темнокожими за то, как относились к ним в течение последних 400 лет. Мне стыдно за то, что мы делали с темнокожими людьми по всему миру, а не только в Америке. Мы должны отправить тысячи миллионов сообщений чернокожим людям. Мы должны сделать гораздо больше, чем сделали до сих пор».

Однако в 1997 году произошла история, которая противоречит тем мыслям и словам, которые произнес в 2020 году Гвардиола.

Легенда «Мадрида» Роберто Карлос впервые приехал в составе клуба на «Камп Ноу», а болельщики «Барселоны» встретили новичка оскорблениями.

К примеру, одна из камер выловила на трибунах плакат следующего содержания: «Обезьянка, там у Снежка (горилла-альбинос из зоопарка Барселоны) нет парня». Кроме этого с трибун постоянно были отчетливо слышны оскорбительные выкрики на расовой почве.

Роберто Карлос на это никак не реагировал, а рассказал о том, что пережил в тот вечер, только спустя несколько месяцев: «Когда мы играли в Барселоне, то каждый раз, когда я касался мяча, то публика делала... такие обезьяньи уханья. Ни в одном городе, в котором мы играли, такой проблемы не было. Барселона − единственный город, у которого есть проблемы с расизмом».

Через несколько дней журналисты обратились за комментарием к капитану «Барселоны» Пепу Гвардиоле. Они хотели, чтобы он ответил на слова защитника «Мадрида». Тогда испанец с улыбкой ответил: «Этот синьор очень много говорит. Слишком много. Только об этом и говорит. Он не знаком ни с нашими болельщиками, ни с ситуацией, которая здесь есть. Он провел здесь всего пару месяцев, он не имеет права говорить такие вещи».

На видео с трибун «Камп Ноу» слышно, как фанаты поют «Роберто Карлос − долбанное шимпанзе». Потом на машине бразильца кто-то выцарапал «макака».

Спустя 26 лет в Испании все те же проблемы.

Эту историю вспомнил Телеграм-канал Realmadrid.one.