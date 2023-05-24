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«Упс, я что, это сказала?» Немецкая супермодель в прямом эфире уволила спортивного директора «Баварии»

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Томас Тухель Томас Тухель
Футбол Футбол

Не сдержалась.

Бывшая супермодель Victoria’s Secret Хайди Клум − давняя болельщица мюнхенской «Баварии». После поражения от «Лейпцига» (1:3) девушка не сдерживала эмоции, когда ее спросили о любимом клубе.

После матча Клум вышла в прямой эфир в одной из социальных сетей и когда ей задали вопрос о Хасане Салихамиджиче, она сказала следующее: «Вообще-то, Хасан должен уйти. Упс, я что, это сказала? Ой, извините».

Незадолго до конца чемпионата этого сезона руководство «Баварии» пошло на непопулярный шаг: уволило главного тренера Юлиана Нагельсманна, посчитав, что он не приведет команду к победе. Назначенный вместо него Томас Тухель вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Германии и сейчас на грани поражения в бундеслиге.

Поражение от «красных быков» сильно осложнило шансы «баварцев» на завоевание титула чемпиона Бундеслиги. У команды Тухеля 68 очков, тогда как у лидера − «Дортмунда» − 70. До конца чемпионата остался всего один тур.

Не стоит злить женщину, Хасан!

20 комментариев

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Все просто Очень
хасан аут. Верните Флика.
+42
0
+42
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Hitgoe Himgob
Хайди классная
+32
-3
+29
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Karl_Ivanovich
Хорошо сказала! Именно с Салихамиджича начались все безобразия с "Баварией".
+17
0
+17
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Илья Добрый
Ответ Hitgoe Himgob
Хайди классная
Прешь её?)
+23
-8
+15
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Михо
Ответ Илья Добрый
Прешь её?)
Великолепная отсылка для тех кто понял😃
+8
-4
+4
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mrkmbai
Практически все болелы Баварии считают так. Только упёртый Ули держит его в клубе. Не понимаю зачем
+2
0
+2
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Никита Никулин
Автор
Ответ atuqwaman
когда увидел сиськастую блогершу инстаграм- топ- просто модель в превью на спорце, зашёл - а там... текст!
Извини
+2
0
+2
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atuqwaman
когда увидел сиськастую блогершу инстаграм- топ- просто модель в превью на спорце, зашёл - а там... текст!
+1
0
+1
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Николай Уткин
у флика прекрасное будущее, провал в сборной - не беда, если не на тренерскую должность, то на роль спортдира я не вижу лучшей кандидатуры, я бы посмотрел на тандем флика и тухеля, в этом что-то есть
+1
-1
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Женя Григорьев
Может руководителям Баварии и Ювентусу махнуться стульями ? Или собраться в баре и обсудить что у них происходит и поделиться опытом ?
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Nikita1981
Должность Салихамиджича - не спортивный директор.
Он был спортивным директором, потом получил повышение и вошёл в правление клуба в должности Sportvorstand. Что-то вроде "председатель по спорту".
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Владислав Бегагаев
Ответ Karl_Ivanovich
Хорошо сказала! Именно с Салихамиджича начались все безобразия с "Баварией".
Требл - тоже безобразие?
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wolkov
Ответ Михо
Великолепная отсылка для тех кто понял😃
братан, а этого видел здесь? (показывает фото Нагельсманна)
ПыСы: а в фильме фраза была "прешь иль нет?", потому что бычок был не уверен, что охранник сможет салтыкову чпокать
+1
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Михо
Ответ wolkov
братан, а этого видел здесь? (показывает фото Нагельсманна) ПыСы: а в фильме фраза была "прешь иль нет?", потому что бычок был не уверен, что охранник сможет салтыкову чпокать
Смешно про Нагеля😃
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Гекдениз Кардениз
Ответ Николай Уткин
у флика прекрасное будущее, провал в сборной - не беда, если не на тренерскую должность, то на роль спортдира я не вижу лучшей кандидатуры, я бы посмотрел на тандем флика и тухеля, в этом что-то есть
Тухеля?)) да теперь от него сложно будет избавиться ну он уже доказал что Бавария это явно не его завалил все что можно причем в стиле Спартака поражения
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