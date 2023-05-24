20 комментариев

Не сдержалась.

Бывшая супермодель Victoria’s Secret Хайди Клум − давняя болельщица мюнхенской «Баварии». После поражения от «Лейпцига» (1:3) девушка не сдерживала эмоции, когда ее спросили о любимом клубе.

После матча Клум вышла в прямой эфир в одной из социальных сетей и когда ей задали вопрос о Хасане Салихамиджиче, она сказала следующее: «Вообще-то, Хасан должен уйти. Упс, я что, это сказала? Ой, извините».

Незадолго до конца чемпионата этого сезона руководство «Баварии» пошло на непопулярный шаг: уволило главного тренера Юлиана Нагельсманна, посчитав, что он не приведет команду к победе. Назначенный вместо него Томас Тухель вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Германии и сейчас на грани поражения в бундеслиге.

Поражение от «красных быков» сильно осложнило шансы «баварцев» на завоевание титула чемпиона Бундеслиги. У команды Тухеля 68 очков, тогда как у лидера − «Дортмунда» − 70. До конца чемпионата остался всего один тур.

Не стоит злить женщину, Хасан!