20 комментариев

«Упс, я что, это сказала?» Немецкая супермодель в прямом эфире уволила спортивного директора «Баварии»
Не сдержалась.
Бывшая супермодель Victoria’s Secret Хайди Клум − давняя болельщица мюнхенской «Баварии». После поражения от «Лейпцига» (1:3) девушка не сдерживала эмоции, когда ее спросили о любимом клубе.
После матча Клум вышла в прямой эфир в одной из социальных сетей и когда ей задали вопрос о Хасане Салихамиджиче, она сказала следующее: «Вообще-то, Хасан должен уйти. Упс, я что, это сказала? Ой, извините».
Незадолго до конца чемпионата этого сезона руководство «Баварии» пошло на непопулярный шаг: уволило главного тренера Юлиана Нагельсманна, посчитав, что он не приведет команду к победе. Назначенный вместо него Томас Тухель вылетел из Лиги чемпионов, Кубка Германии и сейчас на грани поражения в бундеслиге.
Поражение от «красных быков» сильно осложнило шансы «баварцев» на завоевание титула чемпиона Бундеслиги. У команды Тухеля 68 очков, тогда как у лидера − «Дортмунда» − 70. До конца чемпионата остался всего один тур.
Не стоит злить женщину, Хасан!
Он был спортивным директором, потом получил повышение и вошёл в правление клуба в должности Sportvorstand. Что-то вроде "председатель по спорту".
ПыСы: а в фильме фраза была "прешь иль нет?", потому что бычок был не уверен, что охранник сможет салтыкову чпокать