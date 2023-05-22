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«Криштиану не поднял уровень футбола в Саудовской Аравии». Оценка Магомеда Оздоева

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Российский полузащитник Магомед Оздоев заявил, что переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию не повысил уровень футбола в стране.

Оздоев играет за турецкую команду «Фатих Карагюмрюк», которая на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице. Игрок сборной России перешел в клуб из петербургского «Зенита» прошлым летом. Он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за новый клуб.

Согласно Sporx, у Оздоева также были предложения из Саудовской Аравии, прежде чем он переехал в Турцию. Однако он ответил отказом.

«Футболу Саудовской Аравии не хватает профессионализма, я там играть не буду. Роналду перешел, сейчас говорят, что Месси может там оказаться, а я смогу туда переехать через несколько лет».

«Криштиану не поднял уровень футбола в Саудовской Аравии, но продвигает себя, повышает свой имидж. Но его появление не повысило качество игры и уровень понимания футбола в стране».

Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе после ухода из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 17 играх за клуб.

19 комментариев

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wtfololo
Ответ Санитар-волк
Что за бред! Появление любой звезды поднимает ИНТЕРЕС к игре. Уровень может вырасти потом, когда вырастут дети, увлёкшиеся таким образом футболом.
интерес надо поддерживать и развивать, иначе все очень быстро забывается. Ну приезжал Это’О с Роберто Карлосом в Анжи, побегал пару лет, и что поменялось? арабы наиграются, Роналду уедет, и через несколько лет все вернется на круги своя
+13
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Санитар-волк
Что за бред! Появление любой звезды поднимает ИНТЕРЕС к игре. Уровень может вырасти потом, когда вырастут дети, увлёкшиеся таким образом футболом.
+6
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Денис Мартин
а как один игрок может поднять уровень чемпионата?
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vwzx8mx5vh
Ответ Любовь Мелехова
У Роналду в 17 матчах за Аль-Наср 13 голов, у Оздоева в 29 матчах за турецкий клуб 5 голов. И он судит о профессионализме КриРо!
Дилетанты всегда делают выводы на основе поверхностной статистики
+3
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Дороф
Ответ Игорь Климов
Уровень чемпионата Саудовской Аравии как был на низком уровне, так там и останется, кто бы в нём не играл.
Посмотрим, что будет после В СЛУЧАЕ объявления о подписании Месси на контракт в 300-500 млн евро в год.
По крайней мере, хочу понять вашу позицию на этот счёт, ЕСЛИ это случится.
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Дороф
Ответ Oleg Shalyshkin
Осмелюсь Вам объяснить. Если это и случится, то Месси не будет откровенно врать, оправдывать свой патологический нарциссисзм и пытаться рассказывать что то типа: я выграл все в Европе, я величайший и выбрал для себя лучшее продолжение которое только могло быть, хотя было масса предложений из Европы, я здесь за новым вызовом".
Согласен.
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Владимир Бегляков
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А Карагюмрюк Оздоев поднял на небывалые высоты. Сделал его топ клубом Европы помог выиграть ЛЧ
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Трусики Бочкаревой
саудовцы поняли насколько это бревно распиарили
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K S
Некорректно приведена цитата Оздоева.
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Игорь Климов
Ответ Дороф
Посмотрим, что будет после В СЛУЧАЕ объявления о подписании Месси на контракт в 300-500 млн евро в год. По крайней мере, хочу понять вашу позицию на этот счёт, ЕСЛИ это случится.
Ничего не изменится, как был этот чемпионат Саудовской Аравии дворовым, так им и останется, даже если туда приедет Лео Месси, а это будет означать, что он уже закончил свою карьеру как профессиональный футболист.
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Дороф
Ответ Игорь Климов
Ничего не изменится, как был этот чемпионат Саудовской Аравии дворовым, так им и останется, даже если туда приедет Лео Месси, а это будет означать, что он уже закончил свою карьеру как профессиональный футболист.
Ок, вопросов не имею. Спасибо за ответ.
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Oleg Shalyshkin
Ответ Дороф
Посмотрим, что будет после В СЛУЧАЕ объявления о подписании Месси на контракт в 300-500 млн евро в год. По крайней мере, хочу понять вашу позицию на этот счёт, ЕСЛИ это случится.
Осмелюсь Вам объяснить.
Если это и случится, то Месси не будет откровенно врать, оправдывать свой патологический нарциссисзм и пытаться рассказывать что то типа: я выграл все в Европе, я величайший и выбрал для себя лучшее продолжение которое только могло быть, хотя было масса предложений из Европы, я здесь за новым вызовом".
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Oleg Shalyshkin
Ответ Дороф
Согласен.
Рад за Вас и Вашу адeкватность!
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Любовь Мелехова
Ответ vwzx8mx5vh
Дилетанты всегда делают выводы на основе поверхностной статистики
🤣 еще один эксперт-профессионал, но уже с дивана!
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vwzx8mx5vh
Ответ Любовь Мелехова
🤣 еще один эксперт-профессионал, но уже с дивана!
Профессионалы на диванах не сидят ок) шаблонно мыслить не всегда полезно
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