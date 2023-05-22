19 комментариев

Российский полузащитник Магомед Оздоев заявил, что переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию не повысил уровень футбола в стране.

Оздоев играет за турецкую команду «Фатих Карагюмрюк», которая на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице. Игрок сборной России перешел в клуб из петербургского «Зенита» прошлым летом. Он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за новый клуб.

Согласно Sporx, у Оздоева также были предложения из Саудовской Аравии, прежде чем он переехал в Турцию. Однако он ответил отказом.

«Футболу Саудовской Аравии не хватает профессионализма, я там играть не буду. Роналду перешел, сейчас говорят, что Месси может там оказаться, а я смогу туда переехать через несколько лет».

«Криштиану не поднял уровень футбола в Саудовской Аравии, но продвигает себя, повышает свой имидж. Но его появление не повысило качество игры и уровень понимания футбола в стране».

Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе после ухода из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 17 играх за клуб.