19 комментариев

«Криштиану не поднял уровень футбола в Саудовской Аравии». Оценка Магомеда Оздоева
Российский полузащитник Магомед Оздоев заявил, что переезд Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию не повысил уровень футбола в стране.
Оздоев играет за турецкую команду «Фатих Карагюмрюк», которая на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице. Игрок сборной России перешел в клуб из петербургского «Зенита» прошлым летом. Он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за новый клуб.
Согласно Sporx, у Оздоева также были предложения из Саудовской Аравии, прежде чем он переехал в Турцию. Однако он ответил отказом.
«Футболу Саудовской Аравии не хватает профессионализма, я там играть не буду. Роналду перешел, сейчас говорят, что Месси может там оказаться, а я смогу туда переехать через несколько лет».
«Криштиану не поднял уровень футбола в Саудовской Аравии, но продвигает себя, повышает свой имидж. Но его появление не повысило качество игры и уровень понимания футбола в стране».
Роналду присоединился к «Аль-Наср» в январе после ухода из «Манчестер Юнайтед». С тех пор он забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 17 играх за клуб.
По крайней мере, хочу понять вашу позицию на этот счёт, ЕСЛИ это случится.
Если это и случится, то Месси не будет откровенно врать, оправдывать свой патологический нарциссисзм и пытаться рассказывать что то типа: я выграл все в Европе, я величайший и выбрал для себя лучшее продолжение которое только могло быть, хотя было масса предложений из Европы, я здесь за новым вызовом".