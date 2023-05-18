18 комментариев

🎥 Эвра поругался с тренерским штабом «Сити» после выхода команды в финал ЛЧ. Затем Патрис мощнейше ворвался в эфир CBS
«Ман Сити» разгромил «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. После ответной встречи команд Патрис Эвра решил устроить сразу несколько перфомансов.
Сперва экс-защитник, стоя в ярко-красном костюме, о чем-то активно спорил с тренерским штабом Гвардиолы. Мануэлю Эстиарте пришлось успокаивать француза.
Эвра присутствовал на матче в качестве телеэксперта. После стычки с персоналом «Сити» взвинченный Патрис ворвался в эфир CBS, где его ждали Каррагер, Ричардс, Анри и Кейт Абдо. Первым делом экс-игрок заявил: «Ладно, ребята, я пришел, но вы должны мне за это заплатить».
Эксперты обсудили яркий образ француза. Абдо предположила, что экс-защитник нарядился для прослушивания. Ричардс пошутил, что Патрис надел красный костюм, думая, что сегодня Рождество. Эвра не понял шуток коллег и с невозмутимым лицом объяснил выбор костюма: «Это потому что я легенда «Юнайтед».
Затем Каррагер попросил гостя прокомментировать его стычку с тренерским штабом «Сити». Эвра попытался объяснить, что произошло, но, кажется, забыл, что находится в прямом эфире. Француз совершенно не стеснялся в выражениях, чем развеселил и смутил квартет CBS:
«Они смотрели на меня и повторяли: «Это для тебя! Это для тебя!» Тогда я подошел к ним и спросил, почему они так себя ведут. А они вспомнили, как в прошлом году на телевидении я сказал, что «Сити» обосрался и поэтому проиграл «Мадриду». А в этом году они не обосрались и поэтому победили».
К эфиру присоединился Шмейхель, когда Ричардс попытался предостеречь Патриса от использования обсценной лексики в прямом эфире. Но француз подумал, что экс-игрок «Сити» просто спорит с ним, и продолжил отстаивать свою позицию:
«Но это правда, Майка! Брат, ты знаешь, что я честный человек, говорю прямо. Так вот, они извинились...»
Мысль Эвра прервала Абдо и напомнила французу, что в прямом эфире нельзя выражаться. Патрис даже не понял, что произнес нечто запрещенное для телевидения:
«Подождите, я сказал «какать», это ведь не ругательство. А я вам говорил, что меня не нужно приглашать».
Блестящая аналитика от легенды «Юнайтед».
Ты что с ним в живую общался или пересекался на поле или на телевидении??? Давай спи уже, завтра в школу не проснешься!
Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
Патрис отжёг ))
там из 4 ведущих белый только один Каррагер, что за бред ты несешь