18 комментариев

Гаспачо
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🎥 Эвра поругался с тренерским штабом «Сити» после выхода команды в финал ЛЧ. Затем Патрис мощнейше ворвался в эфир CBS

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«Ман Сити» разгромил «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. После ответной встречи команд Патрис Эвра решил устроить сразу несколько перфомансов.

Сперва экс-защитник, стоя в ярко-красном костюме, о чем-то активно спорил с тренерским штабом Гвардиолы. Мануэлю Эстиарте пришлось успокаивать француза.

Эвра присутствовал на матче в качестве телеэксперта. После стычки с персоналом «Сити» взвинченный Патрис ворвался в эфир CBS, где его ждали Каррагер, Ричардс, Анри и Кейт Абдо. Первым делом экс-игрок заявил: «Ладно, ребята, я пришел, но вы должны мне за это заплатить».

Эксперты обсудили яркий образ француза. Абдо предположила, что экс-защитник нарядился для прослушивания. Ричардс пошутил, что Патрис надел красный костюм, думая, что сегодня Рождество. Эвра не понял шуток коллег и с невозмутимым лицом объяснил выбор костюма: «Это потому что я легенда «Юнайтед».

Затем Каррагер попросил гостя прокомментировать его стычку с тренерским штабом «Сити». Эвра попытался объяснить, что произошло, но, кажется, забыл, что находится в прямом эфире. Француз совершенно не стеснялся в выражениях, чем развеселил и смутил квартет CBS:

«Они смотрели на меня и повторяли: «Это для тебя! Это для тебя!» Тогда я подошел к ним и спросил, почему они так себя ведут. А они вспомнили, как в прошлом году на телевидении я сказал, что «Сити» обосрался и поэтому проиграл «Мадриду». А в этом году они не обосрались и поэтому победили».

К эфиру присоединился Шмейхель, когда Ричардс попытался предостеречь Патриса от использования обсценной лексики в прямом эфире. Но француз подумал, что экс-игрок «Сити» просто спорит с ним, и продолжил отстаивать свою позицию:

«Но это правда, Майка! Брат, ты знаешь, что я честный человек, говорю прямо. Так вот, они извинились...»

Мысль Эвра прервала Абдо и напомнила французу, что в прямом эфире нельзя выражаться. Патрис даже не понял, что произнес нечто запрещенное для телевидения:

«Подождите, я сказал «какать», это ведь не ругательство. А я вам говорил, что меня не нужно приглашать».

Блестящая аналитика от легенды «Юнайтед».

18 комментариев

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Тюменский медвежонок
Ответ Don_Krebs
А я вам говорил, что меня не нужно приглашать ------------------- Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
да не, у него с чувством юмора на самом деле более-менее хорошо, в своем инсте (запрещенном) у него практически одни стебные ролики, причем есть достаточно смешные, я думаю в этом эфире у него так сказать "не пошло" потому что он туда ворвался считай после конфликта, еще не остыл, на взводе, поэтому вообще не воспринимал юмор и вообще толком никого не слышал по факту, на своей негативной волне был, поэтому ошибка была в том что позвали его когда он в таком состоянии
+64
-5
+59
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Erakha
Ответ Don_Krebs
А я вам говорил, что меня не нужно приглашать ------------------- Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
Человек начисто лишенный чувства юмора - говоришь😁😁
Ты что с ним в живую общался или пересекался на поле или на телевидении??? Давай спи уже, завтра в школу не проснешься!
+50
-11
+39
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Don_Krebs
А я вам говорил, что меня не нужно приглашать -------------------

Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
+59
-31
+28
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lerno
Суареса тоже надо было приглашать
+13
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Ноно Гомес
Смешной Эвра)
+6
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+4
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Dm Kznts
ахахаха
Патрис отжёг ))
+3
0
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munchen_fest
Ответ Don_Krebs
А я вам говорил, что меня не нужно приглашать ------------------- Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
ты очень смешон. вначале зайди на его страницу в инсте, там и увидишь какой он не юморист.
+5
-2
+3
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Dmind
Ответ Don_Krebs
А я вам говорил, что меня не нужно приглашать ------------------- Надо было поверить Эвра, он себя знает. А вообще его бы и не приглашали, но у него целых два преимущества: во-первых, человек начисто лишенный чувства юмора, - находка для телевидения; а во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял.
"во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял"
там из 4 ведущих белый только один Каррагер, что за бред ты несешь
+4
-1
+3
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Александр Опёнышев
Эвра такая провокаторша, испанский стыд) Вечно ныл, гундел, вонял, та история с Суаресом ещё вспоминается, обиженный)
+8
-6
+2
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ДнепрЧемпион1983
С каких пор в Англии shit - страшное ругательство??
+2
0
+2
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Ernest Imamov
Как бы то ни было Эвра легенда Манчестер Юнайтед, хотя кажется он косплексует, и от этого много болтает лишнего
+2
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Steppenwolf
Там был ещё один момент , когда оценивали шансы Сити на победу в ЛЧ и Патрис им (экспертам) хорошо ответил.
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Gnarls Barkley
Анри )))
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Александр Самбур
Как всегда в своем репертуаре
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Чёрный тюльпан
Ответ Dmind
"во-вторых, план по количеству цветных в эфире никто не отменял" там из 4 ведущих белый только один Каррагер, что за бред ты несешь
Старший Шмейхель же ещё.
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