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📹Спаллетти, Брюс Уэйн или Питер Паркер? Тренер «Наполи» покинул встречу с президентом клуба в необычном виде и произнес таинственную фразу

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Чем закончилась встреча – неизвестно.

В этом сезоне «Наполи» завоевал первое Скудетто за 33 года и третье в своей долгой истории. Пока команда и весь город празднуют, в кулуарах клуба решается будущее сразу нескольких главных творцов этого успеха.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли, чей контракт истекает только в следующем году, собирается завершить его на сезон ранее, чтобы перебраться в другой клуб. Среди претендентов называют «Тоттенхэм», «Ювентус» и даже «Юнайтед».

Однако куда больше тревожит будущее Лучано Спаллетти, чьи позиции кажутся непоколебимыми. Сегодня тренер отправился в дом Аурелио Де Лаурентиса, чтобы обсудить с ним личные вопросы. На выезде с территории особняка Спала ждали назойливые журналисты. Алленаторе явно был готов к такой встрече и предстал в необычном виде.

Главный тренер «Наполи» зачем-то надел на глаза странную маску, которая напоминает ту, что носил Брюс Уэйн ака Бэтмен или Питер Паркер ака Человек-паук. Также он крикнул: «Мы введем вас в заблуждение».

Пока не ясно, это относилось к разговору с президентом клуба, или же к той ситуации, которую собственноручно создал Спаллетти. Столько вопросов, так мало ответов.

3 комментария

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Proz@c
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Kabardinka
Следующая Лига чемпионов ждёт своих супергероев!
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Данил
Зорро!
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