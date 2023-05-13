Чем закончилась встреча – неизвестно.

В этом сезоне «Наполи» завоевал первое Скудетто за 33 года и третье в своей долгой истории. Пока команда и весь город празднуют, в кулуарах клуба решается будущее сразу нескольких главных творцов этого успеха.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли, чей контракт истекает только в следующем году, собирается завершить его на сезон ранее, чтобы перебраться в другой клуб. Среди претендентов называют «Тоттенхэм», «Ювентус» и даже «Юнайтед».

Однако куда больше тревожит будущее Лучано Спаллетти, чьи позиции кажутся непоколебимыми. Сегодня тренер отправился в дом Аурелио Де Лаурентиса, чтобы обсудить с ним личные вопросы. На выезде с территории особняка Спала ждали назойливые журналисты. Алленаторе явно был готов к такой встрече и предстал в необычном виде.

Главный тренер «Наполи» зачем-то надел на глаза странную маску, которая напоминает ту, что носил Брюс Уэйн ака Бэтмен или Питер Паркер ака Человек-паук. Также он крикнул: «Мы введем вас в заблуждение».

Пока не ясно, это относилось к разговору с президентом клуба, или же к той ситуации, которую собственноручно создал Спаллетти. Столько вопросов, так мало ответов.