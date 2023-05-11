Квартет телеканала CBS Sports подарил зрителям очередной забавный эпизод.

Каррагер, Ричардс, Анри и Кейт Абдо обсуждали отмененный пенальти в полуфинальном матче ЛЧ между «Миланом» и «Интером».

Джейми Каррагер убежден, что арбитр принял правильное решение. Более того, экс-защитник «Ливерпуля» считает каждого, кто увидел в этом эпизоде нарушение, клоуном. Тогда Абдо напомнила Каррагеру о Стивене Джеррарде, который уверен, что судье стоило назначить одиннадцатиметровый.

Разумеется, Джейми не мог назвать клоуном своего бывшего одноклубника, а потому стал виртуозно выкручиваться! Каррагер объяснил, что они со Стиви Джи смотрят на эпизод по-разному, ведь Джейми – защитник, а Стивен – игрок атаки. По логике Каррагера, все защитники, а в особенности английские, не могут полагать, что падение Лаутаро Мартинеса – повод для пенальти.

Затем Майка Ричардс попросил Каррагера назвать имена тех, кого Джейми считает клоунами. Экс-защитник «красных» вспомнил Фердинанда и сказал: «Я рад назвать Рио Фердинанда клоуном!»

Но самое забавное во всей этой ситуации – реакция Анри на реплики Джейми. Взгляните сами:

Остается один логичный вопрос: когда Тьерри получит свой заслуженный «Оскар»?