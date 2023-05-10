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Ромео Бекхэм выиграл первый профессиональный трофей в своей карьере, но отец Дэвид не смог быть на матче

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Дэвид Бекхэм сидел на трибунах «Бернабеу», когда его сын Ромео праздновал первый профессиональный трофей в своей карьере.

Во вторник вечером на стадионе Gtech Community Stadium вместимостью 17 000 человек команда Нила Макфарлейна «Брентфорд Б» завоевала Кубок Премьер-лиги после победы над командой «Блэкберн Роверс» до 21 года со счетом 2:1.

Тем временем на легендарном «Сантьяго Бернабеу» европейские гиганты «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а Винисиус и Кевин Де Брюйне стали авторами голов.

Дэвид Бекхэм присутствовал на матче во вторник вечером в Мадриде и не смог увидеть, как его 20-летний сын Ромео впервые выиграл профессиональный трофей.

Ромео, который неоднократно выступал за «Брентфорд Б» в этом сезоне, остался неиспользованной заменой в финале Кубка Премьер-лиги, в турнире, где участвуют 32 команды из Премьер-лиги 2 и Лиги профессионального развития.

Похоже, что игроку «Интер Майями» Ромео, выступающему за «Брентфорд» на правах аренды, предстоит принять важное решение – как сообщает The Telegraph, англичане предложили Бекхэму остаться в клубе на следующий сезон.

6 комментариев

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Фанат футбола 777
Что за вундеркинд!
Всего 20 лет, а уже побил рекорд Кейна по трофеям!
+17
0
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Best game on Earth
Дилемма Ромео - играть в следующем сезоне за Монтекки или Капулетти.
+5
-1
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Sanjar Akhmedoff
Ответ MyGerodot
Отец начинал ярче, много ярче. В 19 лет у Дэвида уже дебют в ЛЧ в составе основы МЮ и гол в ЛЧ в игре с Кристал Пэлас. Но Ромео ещё так молод, посмотрим!
А когда Кристал Пелас играл в ЛЧ?
+4
0
+4
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ranetka_st
А чего его стебать, он ещё правда молод. Пусть менее талантлив чем отец, но все равно вдруг чего годное вырастет. Да и в целом эт лучше чем быть там фотографом/моделью/блогером или кем там дети богатых родителей любят РАБОТАТЬ
+3
0
+3
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MyGerodot
Отец начинал ярче, много ярче. В 19 лет у Дэвида уже дебют в ЛЧ в составе основы МЮ и гол в ЛЧ в игре с Кристал Пэлас. Но Ромео ещё так молод, посмотрим!
+2
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No Name
Очевидно это его потолок. Из таких подвалов никто не поднимается
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