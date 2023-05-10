Дэвид Бекхэм сидел на трибунах «Бернабеу», когда его сын Ромео праздновал первый профессиональный трофей в своей карьере.

Во вторник вечером на стадионе Gtech Community Stadium вместимостью 17 000 человек команда Нила Макфарлейна «Брентфорд Б» завоевала Кубок Премьер-лиги после победы над командой «Блэкберн Роверс» до 21 года со счетом 2:1.

Тем временем на легендарном «Сантьяго Бернабеу» европейские гиганты «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид» сыграли вничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, а Винисиус и Кевин Де Брюйне стали авторами голов.

Дэвид Бекхэм присутствовал на матче во вторник вечером в Мадриде и не смог увидеть, как его 20-летний сын Ромео впервые выиграл профессиональный трофей.

Ромео, который неоднократно выступал за «Брентфорд Б» в этом сезоне, остался неиспользованной заменой в финале Кубка Премьер-лиги, в турнире, где участвуют 32 команды из Премьер-лиги 2 и Лиги профессионального развития.

Похоже, что игроку «Интер Майями» Ромео, выступающему за «Брентфорд» на правах аренды, предстоит принять важное решение – как сообщает The Telegraph, англичане предложили Бекхэму остаться в клубе на следующий сезон.