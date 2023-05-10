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«Нельзя всегда получать то, что хочешь». Криштиану Роналду рассказал, как отказал своему сыну в подарке

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
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Криштиану Роналду поделился интересной историей, связанной с его старшим сыном.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» — один из самых богатых спортсменов мира. Он прошел через бедность, но добился успеха и теперь может позволить себе все.

Тем не менее, Роналду по-прежнему ценит тяжёлый труд и хочет привить эти ценности своему сыну.

«Я думаю, что мы должны пользоваться технологиями, но не сходить с ума по ним. Например, моему старшему сыну 12 лет, и он каждый раз просит меня: «Папа, купи мне телефон, купи мне телефон». На что я отвечаю: «Криштиану, всему свое время», - признавался легендарный португалец в интервью.

«Однажды он попросил у меня iPhone, чтобы звонить мне, но я отказал. Если он хочет мне позвонить, то может попросить об этом у своей бабушки. Нельзя всегда получать то, что хочешь».

Несмотря на то, что у него достаточно денег, чтобы купить все, что угодно, Криштиану Роналду считает, что образование — лучший подарок, который он может сделать своим детям.

«Образование – это лучшее, что я могу дать детям. Это я пытаюсь привить Криштиану-младшему и другим детям, всякий раз, когда посещаю школы. Сегодня я хочу донести, что одного таланта недостаточно. Но благодаря упорному труду и самоотверженности можно достичь всего».

13 комментариев

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Никита Самарин
Тут Криш прав. Образование, воспитание - это лучшее, что можно дать детям.
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DeGrig
Весьма трезвый взгляд на воспитание детей. У него стоит поучиться многим родителям.
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ZenitTop
Просто Рон,хочет воспитать сына так, чтобы он понимал ценность и стоимость вещей, ведь только люди прошедшие через сложную жизнь(как Криш или Месси)становяться легендами
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Schiaff1no
Ответ Фруктовый роналду
Ну когда таланта нет надо идти получать образование.Не думаю что у звезд мирового футбола было высшое образование.У марадоны и пеле что было образование ? Если учесть что криш в лет 17 уже был на слуху наврятли он получил хороошое образование.Скорей всего это надо сделать чтобы сыну не досталось уже все готовенькое.И он точно не пойдет работать по профессии.Криш постараеться сделать из него звезду футбола
Даже невероятный талант с работоспособностью не гарантирует звездное будущее, сколько таких примеров уже было. Поэтому важно понимать ценность окружающих вещей, развивать личность, чтобы первые трудности не сломали. Все правильно Криш делает
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Дима Костылев
Все разложил по полочкам.
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Baxxter
Батя фигни не скажет)
Правильные слова, на самом деле!
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bilash1978_78@mail.ru
Ну кнопочный то мог хоть купить)
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Фруктовый роналду
Ответ Schiaff1no
Даже невероятный талант с работоспособностью не гарантирует звездное будущее, сколько таких примеров уже было. Поэтому важно понимать ценность окружающих вещей, развивать личность, чтобы первые трудности не сломали. Все правильно Криш делает
Что то я таких примеров не знаю.А можно мне парочку примеров
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Schiaff1no
Ответ Фруктовый роналду
Что то я таких примеров не знаю.А можно мне парочку примеров
Боян, Пато, Гуркюф, Афелай, Уилшир, из тех кто на ум сразу пришли. Но я больше про молодежь, которая до основы не добралась.
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Фруктовый роналду
Ответ Schiaff1no
Боян, Пато, Гуркюф, Афелай, Уилшир, из тех кто на ум сразу пришли. Но я больше про молодежь, которая до основы не добралась.
Думаешь они упустили звездное будущие потому что у них образование не было ? Все эти игроки играли в топ клубах.В чем они не успешны ?
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Ярослав Кажаев
Ответ bilash1978_78@mail.ru
Ну кнопочный то мог хоть купить)
Такой вариант не рассматривается, чтобы ребенок не позорил папку😜
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