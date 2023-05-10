13 комментариев

Криштиану Роналду поделился интересной историей, связанной с его старшим сыном.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» — один из самых богатых спортсменов мира. Он прошел через бедность, но добился успеха и теперь может позволить себе все.

Тем не менее, Роналду по-прежнему ценит тяжёлый труд и хочет привить эти ценности своему сыну.

«Я думаю, что мы должны пользоваться технологиями, но не сходить с ума по ним. Например, моему старшему сыну 12 лет, и он каждый раз просит меня: «Папа, купи мне телефон, купи мне телефон». На что я отвечаю: «Криштиану, всему свое время», - признавался легендарный португалец в интервью.

«Однажды он попросил у меня iPhone, чтобы звонить мне, но я отказал. Если он хочет мне позвонить, то может попросить об этом у своей бабушки. Нельзя всегда получать то, что хочешь».

Несмотря на то, что у него достаточно денег, чтобы купить все, что угодно, Криштиану Роналду считает, что образование — лучший подарок, который он может сделать своим детям.

«Образование – это лучшее, что я могу дать детям. Это я пытаюсь привить Криштиану-младшему и другим детям, всякий раз, когда посещаю школы. Сегодня я хочу донести, что одного таланта недостаточно. Но благодаря упорному труду и самоотверженности можно достичь всего».