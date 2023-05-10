Замешан защитник «Сантоса» – есть аудиозаписи.

Утром 9 мая «Сантос» исключить защитника Эдуардо Габриэла Бауэрманна из состава команды. Президент клуба Андрес Руэда встретился со спортсменом, а затем созвал рабочую группу для принятия дальнейших решений.

Все дело в том, что в прошлый понедельник журнал Veja опубликовал записи разговоров между Бауэрманном и представителем одной из местных банд, в отношении которой ведется расследование по факту манипуляций со ставками.

Защитник, по данным прокуратуры, получил 50 000 реалов (около 9 тысяч евро) за желтую карточку в матче между «Сантосом» и «Аваи» в рамках чемпионата Бразилии прошлого года, но так и не сумел получить предупреждение.

После матча у игрока состоялся разговор с так называемым «заказчиком», стенограмма которого есть в открытом доступе.

В итоге Эдуардо получил указание удалиться в следующем матче «Сантоса» с «Ботафого» – и тут бразилец был близок к провалу – свою «красную» он получил только на 93-й добавленной минуте!

А вот одна из неудачных попыток на 88-й минуте – старался человек как мог!