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«Взял 9 тысяч евро за желтую карточку, но так ее и не получил – зато в следующем матче удалился». В Бразилии гремит скандал со ставками😱😱😱

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Замешан защитник «Сантоса» – есть аудиозаписи.

Утром 9 мая «Сантос» исключить защитника Эдуардо Габриэла Бауэрманна из состава команды. Президент клуба Андрес Руэда встретился со спортсменом, а затем созвал рабочую группу для принятия дальнейших решений.

Все дело в том, что в прошлый понедельник журнал Veja опубликовал записи разговоров между Бауэрманном и представителем одной из местных банд, в отношении которой ведется расследование по факту манипуляций со ставками.

Защитник, по данным прокуратуры, получил 50 000 реалов (около 9 тысяч евро) за желтую карточку в матче между «Сантосом» и «Аваи» в рамках чемпионата Бразилии прошлого года, но так и не сумел получить предупреждение.

После матча у игрока состоялся разговор с так называемым «заказчиком», стенограмма которого есть в открытом доступе.

В итоге Эдуардо получил указание удалиться в следующем матче «Сантоса» с «Ботафого» – и тут бразилец был близок к провалу – свою «красную» он получил только на 93-й добавленной минуте!

А вот одна из неудачных попыток на 88-й минуте – старался человек как мог!

2 комментария

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pyrec
гугл траслейт такой транслейт
+4
0
+4
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olimbek
Ответ pyrec
гугл траслейт такой транслейт
Алексей Федоров тоже бот.
0
0
0
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