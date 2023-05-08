Клуб находится в районе зоны вылета.

Легенда «Милана» Дженнаро Гаттузо в июле 2022 года занял пост главного тренера «Валенсии», однако смог продержаться лишь до конца января 2023 года. Причина ухода − неудовлетворительные результаты (клуб набирал в среднем чуть более очка − 1,18) и недовольство трансферной политикой.

Спустя три месяца после ухода в эфире Radio Taronja журналист Эктор Гомес рассказал подробности расставания итальянца с испанским клубом:

«Гаттузо рассказал мне в личной переписке, что он ушел, потому что не мог терпеть Лима [владелец «Валенсии»]. Тот лгал ему. Он также сказал мне, что Корона [спортивный директор «Валенсии»] − хитрец и лжец, и что ему [Гаттузо] заплатили только за полгода работы в «Валенсии».

Развод «Валенсии» и Гаттузо произошел после матча с «Вальядолидом», который был проигран со счетом 0:1. Рино встретился с руководством и контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Летом прошлого года «летучих мышей» покинули сразу три лидера − Гонсалу Гедеш («Вулверхэмптон»), Карлос Солер («ПСЖ») и Макси Гомес («Трабзонспор»). Взамен никого стоящего приобретено не было.

Многие болельщики «Валенсии» винят в нынешнем состоянии клуба владельца Петера Лима. Против него постоянно собираются многочисленные акции протеста, однако ни к каким результатам они не приводят. Сам Лим продолжает коллекционировать тренеров и редкий специалист работает в «Валенсии» больше сезона.