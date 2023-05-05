43 комментария

Есть неожиданности.

Компания Sportico, специализирующаяся на цифровом контенте, составила список 50 самых дорогих футбольных клубов мира. В десятке нашлось место сразу шести клубам АПЛ, что трудно назвать чем-то удивительным.

Для определения стоимости ведущих футбольных клубов мира, Sportico рассчитала доходы каждой команды, опираясь на общедоступные финансовые отчеты, публикации Football Money League от Deloitte и на собственные оценки, когда подробная информация отсутствовала. Для АПЛ и MLS использовались предыдущие оценки, составленные в январе (АПЛ) и в конце сентября (MLS).

Общие доходы команд представлены без учета трансферных комиссионных и НДС. Доход состоит из трех основных статей: трансляции, коммерция и матч-дэй. Все показатели приведены в долларах по курсу 1 фунт = 1,33 у.е. и 1 евро = 1,13 у.е.

Статьи доходов включают в себя:

− Трансляции, состоящие из сделок с местными и международными бродкастерами. Призовые деньги от соревнований, таких как Лига чемпионов, также включены сюда. Самый высокий доход от ТВ-прав был у «Мадрида» − 363 млн долларов, в то время как клубы MLS в прошлом году заработали менее 10 млн.

− Коммерческие доходы поступают от спонсорства, рекламы, общественного питания и мероприятий, не связанных с матчами. Спонсорство на футболках и сделки по продаже формы приносят огромные суммы. Компания Emirates платит «Мадриду» за размещение 70 млн долларов в год, а контракт «Юнайтед» с Adidas оценивается в не менее 100 млн. Французский «ПСЖ» получил максимальный коммерческий доход в размере 451 млн благодаря партнерам − Nike, Qatar Airways, GOAT и Visit Rwanda.

− Доходы от продажи билетов, членских взносов, кубковых соревнований, как правило, наименьший компонент в системе доходов европейских команд. В сезоне-2021/2022 доходы от матч-дэя выросли после того, как в предыдущий год стадионы были закрыты или открыты наполовину из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» также занял первое место в продаже билетов − 148 млн, опередив «Юнайтед» − 147 млн.

К доходам был применен определенный мультипликатор конкретной команды, который остается стандартной метрикой для оценки спортивных команд. Доходы из года в год могут сильно колебаться, кроме того, большинство из 50 крупнейших клубов мира в последние годы теряли деньги.

В Sportico провели интервью с людьми, осведомленными о финансах команд, включая 10 спортивных банкиров и адвокатов, которые активно задействованы в футбольных сделках, а также более десятка человек в фирмах, инвестирующих в мировые футбольные франшизы. Откровенность была обменена на анонимность. Информация была проверена несколькими командами и экспертами отрасли.

Множители для конкретной команды были основаны на множестве факторов, включая историческую работу на трансферном рынке, рынок (размер, насыщенность и интерес потенциальных владельцев), силу бренда, результаты на поле (высокий уровень игры).

Множители варьировались от 2,5 раз у «Лестера» до 8 у «Юнайтед». Среди 50 самых дорогих футбольных франшиз почти половина команд или их материнских компаний приняли участие в исследовании Sportico, предоставив или подтвердив информацию, в то время как остальные не дали комментарии или проигнорировали запросы.

Удивляет 16 место «Лос-Анджелеса» из MLS, клуба, которому всего шесть лет. По стоимости он уже обогнал соседа по городу − «Гэлэкси», основанный в 1995 году.