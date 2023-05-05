43 комментария

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«Юнайтед» − самый дорогой клуб мира, «Мадрид» и «Барса» в тройке. 50 самых ценных клубов мира по версии Sportico

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Есть неожиданности.

Компания Sportico, специализирующаяся на цифровом контенте, составила список 50 самых дорогих футбольных клубов мира. В десятке нашлось место сразу шести клубам АПЛ, что трудно назвать чем-то удивительным.

Для определения стоимости ведущих футбольных клубов мира, Sportico рассчитала доходы каждой команды, опираясь на общедоступные финансовые отчеты, публикации Football Money League от Deloitte и на собственные оценки, когда подробная информация отсутствовала. Для АПЛ и MLS использовались предыдущие оценки, составленные в январе (АПЛ) и в конце сентября (MLS).

Общие доходы команд представлены без учета трансферных комиссионных и НДС. Доход состоит из трех основных статей: трансляции, коммерция и матч-дэй. Все показатели приведены в долларах по курсу 1 фунт = 1,33 у.е. и 1 евро = 1,13 у.е.

Статьи доходов включают в себя:

− Трансляции, состоящие из сделок с местными и международными бродкастерами. Призовые деньги от соревнований, таких как Лига чемпионов, также включены сюда. Самый высокий доход от ТВ-прав был у «Мадрида» − 363 млн долларов, в то время как клубы MLS в прошлом году заработали менее 10 млн.

− Коммерческие доходы поступают от спонсорства, рекламы, общественного питания и мероприятий, не связанных с матчами. Спонсорство на футболках и сделки по продаже формы приносят огромные суммы. Компания Emirates платит «Мадриду» за размещение 70 млн долларов в год, а контракт «Юнайтед» с Adidas оценивается в не менее 100 млн. Французский «ПСЖ» получил максимальный коммерческий доход в размере 451 млн благодаря партнерам − Nike, Qatar Airways, GOAT и Visit Rwanda.

− Доходы от продажи билетов, членских взносов, кубковых соревнований, как правило, наименьший компонент в системе доходов европейских команд. В сезоне-2021/2022 доходы от матч-дэя выросли после того, как в предыдущий год стадионы были закрыты или открыты наполовину из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» также занял первое место в продаже билетов − 148 млн, опередив «Юнайтед» − 147 млн.

К доходам был применен определенный мультипликатор конкретной команды, который остается стандартной метрикой для оценки спортивных команд. Доходы из года в год могут сильно колебаться, кроме того, большинство из 50 крупнейших клубов мира в последние годы теряли деньги.

В Sportico провели интервью с людьми, осведомленными о финансах команд, включая 10 спортивных банкиров и адвокатов, которые активно задействованы в футбольных сделках, а также более десятка человек в фирмах, инвестирующих в мировые футбольные франшизы. Откровенность была обменена на анонимность. Информация была проверена несколькими командами и экспертами отрасли.

Множители для конкретной команды были основаны на множестве факторов, включая историческую работу на трансферном рынке, рынок (размер, насыщенность и интерес потенциальных владельцев), силу бренда, результаты на поле (высокий уровень игры).

Множители варьировались от 2,5 раз у «Лестера» до 8 у «Юнайтед». Среди 50 самых дорогих футбольных франшиз почти половина команд или их материнских компаний приняли участие в исследовании Sportico, предоставив или подтвердив информацию, в то время как остальные не дали комментарии или проигнорировали запросы.

Удивляет 16 место «Лос-Анджелеса» из MLS, клуба, которому всего шесть лет. По стоимости он уже обогнал соседа по городу − «Гэлэкси», основанный в 1995 году.

43 комментария

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r24y48pvqr
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Эль Иберико
Ответ ya_za_ac_milan
Милан раза в 2 подорожал это хорошо. Я помню рейтинги 6-7 летней давности и оценочную стоимость Милана примерно 600-700 млн евро. Сейчас солидные 1,2 млрд и скорей всего цена на клуб только будет расти. Когда стадион построим- покорим планку 2 млрд и станем самым дорогим клубом Италии. Милан просто обязан стать Баварией итальянского розлива. Клуб базируется в самом богатом северном городе Италии с платежеспособным населением, стадионы в 70-80 тысяч запросто забиваются. У клуба солидная история побед. Несколько общепризнанных величайших команд в истории(Сакки, Капелло, Анчелотти). Куча фанов по всему Миру. Этот клуб неограненный алмас. Милан должен стать суперклубом уровня всех богатейших клубов Европы. А вообще немного обидно, что позорный тотенхем стоит 3 млрд евро. Вот за что за какие заслуги? С ПСЖ понятно мешки, у них самые дорогие рекламные контракты через подставные фирмы принадлежащими владельцам ПСЖ. Остальные клубы кто выше в топе, действительно гранды. Интересно что сэр Алекс Фкргюсон ушёл 10 лет назад но какое просто шикарное наследие после себя оставил. Клуб до сих пор первый.
сити навряд ли входи в когорту "грандов", такие же нувориши как псж, с налётом мошенничества.
+7
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SegaYasch
Ответ Sss Qqq
ЛА дороже наполи, вестхема и лиона?) Походу этот топ составлял любитель соккера
А в чем удивление? Или вы просто не в курсе что в США в принципе весь спорт это бизнес и шоу начиная от НХЛ и НБА и заканчивая МЛБ. И в совокупности 1 клуб из любой этой лиги может принести чистой прибыли больше, чем все перечисленные вами вместе взятые?
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Darren&K
Да фигня это все. МЮ Реал Барса Бавария тут все справедливо они давно в топе. А вот ПСЖ играющий в дворовой лиге такие доходы прям. Да там играют Месси Неймар Мбаппе, но большую часть ее доходов накачивают нефтедолларами через подставных спонсоров. МС и то лучше потому что играет в АПЛ. Но все равно мешок.Эти два клуба в топах совсем недавно и все их болелы очень молодые ребята рожденнные после 2000-х.
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Yri Yrov
Ответ r24y48pvqr
Заказная аналитика от Глейзеров
ходят слухи что они рептилоиды
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Pushkin_CR7
Ответ ya_za_ac_milan
Милан раза в 2 подорожал это хорошо. Я помню рейтинги 6-7 летней давности и оценочную стоимость Милана примерно 600-700 млн евро. Сейчас солидные 1,2 млрд и скорей всего цена на клуб только будет расти. Когда стадион построим- покорим планку 2 млрд и станем самым дорогим клубом Италии. Милан просто обязан стать Баварией итальянского розлива. Клуб базируется в самом богатом северном городе Италии с платежеспособным населением, стадионы в 70-80 тысяч запросто забиваются. У клуба солидная история побед. Несколько общепризнанных величайших команд в истории(Сакки, Капелло, Анчелотти). Куча фанов по всему Миру. Этот клуб неограненный алмас. Милан должен стать суперклубом уровня всех богатейших клубов Европы. А вообще немного обидно, что позорный тотенхем стоит 3 млрд евро. Вот за что за какие заслуги? С ПСЖ понятно мешки, у них самые дорогие рекламные контракты через подставные фирмы принадлежащими владельцам ПСЖ. Остальные клубы кто выше в топе, действительно гранды. Интересно что сэр Алекс Фкргюсон ушёл 10 лет назад но какое просто шикарное наследие после себя оставил. Клуб до сих пор первый.
Я тоже хочу всего того, что вы указали. Но есть много НО. Если и сбудутся все хотелки, то вопреки, а не благодаря. В Италии не такая платежеспособная публика, и стадион по 70-80 забивается далеко не всегда. Говорю, как человек бывавший на играх Милана и понимающий немного ситуацию в городе и стране. Стадион на 50-60 был бы супер. Можно было попробовать со стоячими трибунами, но они запрещены. Еще владельцы в виде фонда это очень ненадежная конструкция. Еще в Италии есть семейка западнее Милана, которая все еще очень влиятельная, хоть и собрала вокруг себя огромную армию недоброжелателей)
В общем, Милану нужны 3-4 сезона подряд в ЛЧ, тогда будет стабильный заработок и возможность заключения максимальных спонсорских контрактов на 10 лет вперед.
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Евгений Недосекин
Ответ DenizKios
)))) Оценку президентов делали??? Подход к делу??? Реал на десятилетия дороже МЮ(при всем уважении)
Это действительно смешно.
Даже без учёта стадиона Реал дороже МЮ.
А уж если учитывать стадионы...
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Yri Yrov
короче Англия и Испания
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Виктор Кашшаи
Ответ Yri Yrov
короче Англия и Испания
И США, а потом все остальные
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Эль Иберико
Ответ Darren&K
Да фигня это все. МЮ Реал Барса Бавария тут все справедливо они давно в топе. А вот ПСЖ играющий в дворовой лиге такие доходы прям. Да там играют Месси Неймар Мбаппе, но большую часть ее доходов накачивают нефтедолларами через подставных спонсоров. МС и то лучше потому что играет в АПЛ. Но все равно мешок.Эти два клуба в топах совсем недавно и все их болелы очень молодые ребята рожденнные после 2000-х.
Не в бровь а в глаз, друг. Большинство их т.н. "болельщиков" это самые что ни на есть сферические зумерки в вакууме, с соответствующим клиповым мышлением.
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<~Inter~>
Ответ Евгений Недосекин
Это действительно смешно. Даже без учёта стадиона Реал дороже МЮ. А уж если учитывать стадионы...
МЮ всегда был самым дорогим клубом из-за АПЛ и вряд-ли что-то поменяется
+2
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ya_za_ac_milan
Милан раза в 2 подорожал это хорошо. Я помню рейтинги 6-7 летней давности и оценочную стоимость Милана примерно 600-700 млн евро. Сейчас солидные 1,2 млрд и скорей всего цена на клуб только будет расти. Когда стадион построим- покорим планку 2 млрд и станем самым дорогим клубом Италии. Милан просто обязан стать Баварией итальянского розлива. Клуб базируется в самом богатом северном городе Италии с платежеспособным населением, стадионы в 70-80 тысяч запросто забиваются. У клуба солидная история побед. Несколько общепризнанных величайших команд в истории(Сакки, Капелло, Анчелотти). Куча фанов по всему Миру. Этот клуб неограненный алмас. Милан должен стать суперклубом уровня всех богатейших клубов Европы. А вообще немного обидно, что позорный тотенхем стоит 3 млрд евро. Вот за что за какие заслуги? С ПСЖ понятно мешки, у них самые дорогие рекламные контракты через подставные фирмы принадлежащими владельцам ПСЖ. Остальные клубы кто выше в топе, действительно гранды. Интересно что сэр Алекс Фкргюсон ушёл 10 лет назад но какое просто шикарное наследие после себя оставил. Клуб до сих пор первый.
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Plato
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и рейтинги
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Тюменский медвежонок
откуда такие ценники у клубов МЛС и клубов из Мексики?!
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Dave Becks
благодаря 7 рычагу Барса в тройке)
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DenizKios
))))
Оценку президентов делали???
Подход к делу???
Реал на десятилетия дороже МЮ(при всем уважении)
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Alex Torres
Ответ skvoz
Где зенит?
Кто такая?
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Darren&K
Милан должен и просто обязан быть в 10-ке в будущем. Такой клуб и с такой армией болел по всей планете. Желаю всего лучшего своему любимому клубу. Понятно что для этого должна вернутся сама Серия А, надеюсь не через 100 лет
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Sss Qqq
ЛА дороже наполи, вестхема и лиона?) Походу этот топ составлял любитель соккера
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Alon Raven
Ответ r24y48pvqr
Заказная аналитика от Глейзеров
Ты явно статью не читал.. При составлении списка не учитывалось все те проблемы, которые есть у МЮ и многих других клубов. А так Бавария, Реал, Барса и МС первые 4 строчки бы заняли.
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skvoz
Где зенит?
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Dimnaum
Неожиданно
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Нефанатик
Ответ Plato
Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и рейтинги
и статистика
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Марина Быстрова
Ответ Нефанатик
Цифры с потолка. МЮ можно купить - у него есть цена, Реал и Барсу невозможно купить. Соответственно они бесценны. А у МЮ даже нормального реабилитационного центра нет, ни бассейна, ни спортзала)) Роналду говорил.
Есть,почему. Но за дополнительную плату,как и сок из мини-бара за 1 евро))
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Собака-буддист
Ответ ya_za_ac_milan
Милан раза в 2 подорожал это хорошо. Я помню рейтинги 6-7 летней давности и оценочную стоимость Милана примерно 600-700 млн евро. Сейчас солидные 1,2 млрд и скорей всего цена на клуб только будет расти. Когда стадион построим- покорим планку 2 млрд и станем самым дорогим клубом Италии. Милан просто обязан стать Баварией итальянского розлива. Клуб базируется в самом богатом северном городе Италии с платежеспособным населением, стадионы в 70-80 тысяч запросто забиваются. У клуба солидная история побед. Несколько общепризнанных величайших команд в истории(Сакки, Капелло, Анчелотти). Куча фанов по всему Миру. Этот клуб неограненный алмас. Милан должен стать суперклубом уровня всех богатейших клубов Европы. А вообще немного обидно, что позорный тотенхем стоит 3 млрд евро. Вот за что за какие заслуги? С ПСЖ понятно мешки, у них самые дорогие рекламные контракты через подставные фирмы принадлежащими владельцам ПСЖ. Остальные клубы кто выше в топе, действительно гранды. Интересно что сэр Алекс Фкргюсон ушёл 10 лет назад но какое просто шикарное наследие после себя оставил. Клуб до сих пор первый.
У тотенхема очень новый и крутой стадион. Он половина стоимости точно, прибавь еще расположение и также что клуб играет в апл (а там доходы раз в 10 больше чем в Италии ), то получится +- справедливая сумма
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