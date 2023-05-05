30 комментариев

Усиление правого фланга обороны — одна из приоритетных задач как «Барселоны», так и «Мадрида» перед стартом следующего сезона. Неудивительно, что клубы интересуются одними и теми же игроками.

Хуан Фойт, «Вильярреал»

«Барса» уже давно присматривается к 25-летнему аргентинцы, в контракте которого прописана сумма отступных в 54,6 млн евро. Но, по сообщениям издания Bild, «Реал» тоже готов сделать предложение Фойту. Контракт футболиста с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года.

Джереми Фримпонг, «Байер»

Голландский латераль – одна из ярких звезд Бундеслиги. 22-летний футболист прогрессирует под руководством Хаби Алонсо, и оба испанских гранда им интересуются. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

Диогу Далот, «МЮ»

Португальский латераль вызывает интерес множества европейских топ-клубов, «Реал Мадрид» и «Барса» не исключение. Контракт 24-летнего Далота с «МЮ» закончится в 2024 году, возможно, что английских клуб упростит его трансфер будущим летом.

Кто из игроков больше подходит «Барселоне», а кто «Мадриду»? Пишите в комментариях.