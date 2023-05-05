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В активном поиске правого латераля: интересы «Мадрида» и «Барселоны» пересеклись

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Усиление правого фланга обороны — одна из приоритетных задач как «Барселоны», так и «Мадрида» перед стартом следующего сезона. Неудивительно, что клубы интересуются одними и теми же игроками.

Хуан Фойт, «Вильярреал»

«Барса» уже давно присматривается к 25-летнему аргентинцы, в контракте которого прописана сумма отступных в 54,6 млн евро. Но, по сообщениям издания Bild, «Реал» тоже готов сделать предложение Фойту. Контракт футболиста с «Вильярреалом» рассчитан до 2026 года.

Джереми Фримпонг, «Байер»

Голландский латераль – одна из ярких звезд Бундеслиги. 22-летний футболист прогрессирует под руководством Хаби Алонсо, и оба испанских гранда им интересуются. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

Диогу Далот, «МЮ»

Португальский латераль вызывает интерес множества европейских топ-клубов, «Реал Мадрид» и «Барса» не исключение. Контракт 24-летнего Далота с «МЮ» закончится в 2024 году, возможно, что английских клуб упростит его трансфер будущим летом.

Кто из игроков больше подходит «Барселоне», а кто «Мадриду»? Пишите в комментариях.

30 комментариев

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АНДРЮХА87
Хакими нужен!
+18
-2
+16
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Алексей Радевич
Ответ АНДРЮХА87
Хакими нужен!
Кто его тебе выпустит из золотой клетки?
+15
-1
+14
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АНДРЮХА87
Даже не знаю! Фойт- знает ла лигу, Фримпонг-очень интересен, а вот в Далота я не верю!
+11
0
+11
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antonio_
у барселоны проблем тьма, им надо продовать игроков и уменшать зарплату некоторым, а они новых покупать собрались.
+7
-2
+5
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белошип
Ответ Игорь Климов
Для персонажа - "белошип", читай: Барселона скоро станет чемпионом Испании, а Реал на третьем месте, ну и где здесь понижение, а где повышение? Ха-ха, не смеши народ)
Мог б мне напрямую ответить,я тебя вроде не банил,я же не бчкглор какой-нибудь
Бчк чемпион потому что хозяин разрешил,и никак иначе)
+9
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+5
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БЕКБЕРГАН
Ответ Игорь Климов
Для персонажа - "белошип", читай: Барселона скоро станет чемпионом Испании, а Реал на третьем месте, ну и где здесь понижение, а где повышение? Ха-ха, не смеши народ)
Реал полуфинале ЛЧ, а барса второй год 1/8 финал ЛЕ, и где здесь повышение и понижение сам то думай.
+10
-7
+3
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Виктор Кашшаи
Белошип:👶😭
+3
-1
+2
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МГЕР
Ответ белошип
Мог б мне напрямую ответить,я тебя вроде не банил,я же не бчкглор какой-нибудь Бчк чемпион потому что хозяин разрешил,и никак иначе)
Под словом "ХОЗЯИН" ты имеешь виду ГОСПОДА БОГА???
+3
-2
+1
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белошип
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
А как тогда ты мне ответил если ты в бане?)
+2
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дамьен
Такая себе подборка. Лучше Хакими вернуть, или Джеймса попробовать отбить
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Asad Nizamov
Фойт так себе, что в ТТХ что в ВиллРеале на подмену васкесу крч
Фрипонг тип Арнольда в атаке бог скорость топ, но защита так себе
Далот... лучше Лунин пусть там играет чем он)))
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Максим Собакевич
Фримпонга в Реал!
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Baha Mir
Диаго Далут я думаю. И возраст и телосложения подходить Реал Мадриду
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Алан Мисиков
Фримпонг нужен. Хакими как и менди проваливается позиционно. Фримпонг молодой ещё будет набирать и набирать
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Right Authoritarianism
надеюсь уже скоро решат эту проблему
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Эль Иберико
На Фойта прям охота настоящая открылась..
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Denis Balash
Додо Фиорентина 20-25млн або игрок 15млн
Фойт Вильяреал Нико+Дест +15 млн
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Совесть Черданцева
Принесите белошипу карвалол
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chort
фримпонга в Барсу и нормусик
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АНДРЮХА87
Ответ Алексей Радевич
Кто его тебе выпустит из золотой клетки?
Это я мечтаю!
+1
-1
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Игорь Климов
Ответ белошип
Мог б мне напрямую ответить,я тебя вроде не банил,я же не бчкглор какой-нибудь Бчк чемпион потому что хозяин разрешил,и никак иначе)
Комментарий удален пользователем
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Brigande
Никто не впечатляет . Кто следит за Кастильей , что не так с Тобиасом , что его даже в основу на подмену не готовы переводить?
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Teodrakis
Сутормину больше подойдёт Реал, надеюсь Барселона не будет настойчива
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